۵۰ تفریح پرطرفدار در ایران که هر کسی باید امتحان کند

ایلنا؛ ایران کشوری است که در هر فصل و هر گوشه‌اش، فرصتی تازه برای سرگرمی و لذت بردن از زندگی پیدا می شود. تنوع جغرافیایی، تاریخ هزاران ساله، فرهنگ غنی و البته رشد چشمگیر امکانات گردشگری باعث شده انتخاب بین این همه گزینه، خودش به یک چالش تبدیل شود. در این میان، تفریحان با ایجاد بستری آنلاین برای خرید تفریحات، مسیر کشف و تجربه تفریحات را برای مسافران و حتی شهروندان ساده تر کرده است.

تفریحات شهری؛ از هیجان تا آرامش در قلب کلان شهرها

شاید فکر کنید تهران فقط شلوغی و ترافیک دارد، اما واقعیت این است که پایتخت ایران مجموعه ای از سرگرمی ها را در دل خود جا داده است. اتاق های فرار با داستان های متنوع، شهربازی های سرپوشیده برای روزهای بارانی، سالن های بولینگ و بیلیارد، تورهای دوچرخه سواری در پارک های بزرگ، همه بخشی از این گزینه ها هستند.

در مشهد، بعد از زیارت، بسیاری از مسافران به سراغ پارک های آبی مدرن مثل «سرزمین موج های خروشان» یا مجموعه های تفریحی مثل «باغ پرندگان، تونل باد و غیره» می روند. رزرو این مکان ها در بخش تفریحات مشهد باعث می شود مسافر از قبل زمان بندی خود را مشخص کند و بدون نگرانی از شلوغی، تجربه اش را آغاز کند.

جزیره زیبای کیش که دنیای از تفریحات است، مقصد بسیاری از گردشگران ایرانی در طول سال همین جزیره مرجانی و سرسبز است. بیش از 100 تفریح در این جزیره برای گردشگران آماده شده است که می توانید قیمت و توضیحات هر کدام را در بخش تفریحات کیش مشاهده کنید.

جنوب ایران؛ جایی که خورشید، دریا و هیجان به هم می رسند

سفر به کیش بدون تجربه جت اسکی، پاراسل یا غواصی کامل نمی شود. در قشم می توان با قایق های تندرو به تماشای دلفین ها رفت یا در جنگل های حرا قایق سواری کرد. در بوشهر، تورهای ماهیگیری و تجربه خوردن غذاهای دریایی تازه در ساحل، از جمله تفریحاتی هستند که کمتر شناخته شده اما محبوب گردشگران حرفه ای اند.

زمستان های پرهیجان؛ برف و ورزش های سرد

ایران یکی از معدود کشورهایی است که می توانید صبح در ساحل جنوبی قدم بزنید و عصر همان روز در پیست های اسکی شمال کشور اسکی کنید. پیست های دیزین، شمشک در نزدیکی تهران، هر سال میزبان هزاران علاقه‌مند به اسکی و اسنوبرد هستند. برای کسانی که به دنبال تجربه‌ای آرام ترند، تورهای سورتمه سواری یا اقامت در کلبه های برفی گزینه های جذابی به شمار می روند.

چهارمحال و بختیاری نیز با پیست اسکی چلگرد و طبیعت زمستانی اش، جایگاه ویژه ای در بین تفریح دوستان دارد. برنامه ریزی و رزرو این تجربه ها از قبل، به خصوص در تعطیلات، اهمیت زیادی دارد.

شمال ایران؛ ترکیب جنگل، دریا و ماجراجویی

تورهای آفرود جنگلی در مازندران، قایق سواری در تالاب انزلی، یا حتی تله کابین نمک آبرود، تنها بخشی از لیست محبوب ترین فعالیت های شمال کشور هستند. طبیعت گردی در مناطق کمتر شناخته شده مثل روستای فیلبند یا ییلاقات ماسال، فرصت هایی برای عکاسی و آرامش در دل طبیعت را فراهم می کند.

میراث فرهنگی و تاریخ؛ سفری در زمان

بسیاری از گردشگران، به ویژه مسافران خارجی، برای دیدن بناهای تاریخی به ایران می آیند. اما حتی برای ایرانی ها هم بازدید از مکان هایی مثل تخت جمشید، کاخ گلستان، یا بازار تبریز می تواند تجربه ای تازه باشد. علاوه بر بازدید، داستان ها و روایت های شنیدنی را نیز به سفر اضافه می کنند.

لیست 50 تفریح پرطرفدار در ایران

۱. غواصی در کیش

تجربه دیدن دنیای زیر آب در آب های شفاف خلیج فارس با مربیان حرفه ای.

۲. جت اسکی در قشم

سرعت و هیجان در دل دریا، مناسب برای علاقه مندان به ورزش های آبی.

۳. پاراسل کیش

پرواز بر فراز آب های نیلگون و تماشای منظره جزیره از بالا.

۴. اتاق فرار تهران

حل معماهای هیجان انگیز در زمانی محدود؛ مناسب برای گروه های دوستانه.

۵. شهربازی ایران مال

یکی از بزرگ ترین شهربازی های سرپوشیده با انواع بازی ها برای همه سنین.

۶. پارک های آبی مشهد

سرسره های بلند، استخر موج و امکانات مدرن برای یک روز پرانرژی.

۷. تله کابین نمک آبرود

سفر در ارتفاعات جنگلی با چشم انداز بی نظیر دریای خزر.

۸. آفرود در کویر مرنجاب

رانندگی در دل شن های طلایی همراه با کمپ شبانه.

۹. اسکی در دیزین

یکی از بهترین پیست های اسکی خاورمیانه با امکانات کامل.

۱۰. تور قایق سواری زاینده رود

لذت قایق سواری در قلب اصفهان در کنار آثار تاریخی.

۱۱. تور جنگل نوردی ماسال

پیاده روی در ارتفاعات پوشیده از مه و تماشای ییلاقات بکر.

۱۲. تور ماهیگیری بوشهر

صید ماهی تازه و طبخ آن در همان ساحل.

۱۳. پیاده روی در بازار وکیل شیراز

خرید صنایع دستی و تجربه فضای سنتی شهر.

۱۴. بازدید از تخت جمشید

سفر به تاریخ با شکوه هخامنشیان.

۱۵. پیست کارتینگ آزادی تهران

تجربه سرعت و هیجان در یک محیط ایمن.

۱۶. کایت سواری قشم

ورزشی پرانرژی برای دوستداران باد و موج.

۱۷. بازدید از موزه ملی ایران

آشنایی با تاریخ و فرهنگ غنی کشور.

۱۸. سورتمه سواری شمشک

هیجان پایین آمدن از شیب کوهستانی.

۱۹. کوهنوردی دماوند

صعود به بام ایران با چشم اندازهای فوق العاده.

۲۰. تماشای دلفین ها در قشم

قایق سواری برای دیدن دلفین های بازیگوش.

۲۱. کلاس میناسازی اصفهان

یادگیری هنر سنتی و ساخت یک یادگاری ارزشمند.

۲۲. تور حرا قشم

قایق سواری در میان جنگل های دریایی منحصربه فرد.

۲۳. اسنوبرد در دربندسر

ورزشی هیجان انگیز برای زمستان دوستان.

۲۴. تور کویر ورزنه

تماشای تپه های شنی و آسمان پرستاره شب.

۲۵. بولینگ و بیلیارد تهران

یک تفریح دوستانه و رقابتی.

۲۶. اسب سواری در گنبد کاووس

تجربه فرهنگ ترکمن و مسابقات محلی.

۲۷. تور عکاسی فیلبند

ثبت تصاویر در روستایی با چشم انداز ابرها.

۲۸. قایق سواری تالاب انزلی

تماشای پرندگان و نیلوفرهای آبی.

۲۹. پاراگلایدر فومن

پرواز بر فراز دشت ها و جنگل ها.

۳۰. کلاس خاتم کاری شیراز

آشنایی با یکی از اصیل ترین هنرهای دستی ایران.

۳۱. کویرگردی طبس

سفر به منطقه ای با معماری خشتی و طبیعت بیابانی.

۳۲. تله سیژ دیزین

حرکت آرام در دل کوهستان.

۳۳. غواصی آزاد چابهار

شنا در آب های عمیق بدون تجهیزات سنگین.

۳۴. تور آفرود جنگل های مازندران

رانندگی هیجان انگیز در مسیرهای خاکی.

۳۵. بازدید از باغ فین کاشان

ترکیبی از تاریخ و طبیعت.

۳۶. پیاده روی در قلعه رودخان

صعود به قلعه ای تاریخی در دل جنگل.

۳۷. تور قایق بادبانی کیش

تجربه آرامش و سکوت در دریا.

۳۸. پیک نیک در پارک جمشیدیه تهران

محیطی آرام برای خانواده ها.

۳۹. بازدید از آبشار بیشه لرستان

طبیعتی بکر و دیدنی.

۴۰. تور سافاری کیش

ماجراجویی در مسیرهای شنی با خودروهای مخصوص.

۴۱. تور پرنده نگری مهاباد

مشاهده گونه های نادر پرندگان.

۴۲. پارک جنگلی سراوان رشت

محیطی مناسب برای کمپ و دوچرخه سواری.

۴۳. غواصی شبانه کیش

دیدن دنیای زیر آب در تاریکی.

۴۴. کلاس آشپزی محلی گیلان

یادگیری طرز تهیه غذاهای سنتی.

۴۵. تور شترسواری کویر لوت

حرکت در یکی از گرم ترین نقاط زمین.

۴۶. تماشای طلوع در دشت لوت

یک تجربه روح انگیز و آرامش بخش.

۴۷. تور قایق سواری سد لتیان

تفریحی نزدیک به تهران برای آخر هفته.

۴۸. تله کابین کیبل کارت قشم

سفر کوتاه اما پرمنظره.

۴۹. تور بازدید از روستای ماسوله

خانه های پلکانی و کوچه های باریک.

۵۰. پارک آبی اوشن کیش

یکی از مدرن ترین پارک های آبی ایران.

چرا تفریحان در میان مسافران محبوب شده است؟

تنوع بی رقیب : بیش از ده ها دسته بندی تفریح، از فعالیت های هیجان انگیز تا برنامه های آرامش بخش

: بیش از ده ها دسته بندی تفریح، از فعالیت های هیجان انگیز تا برنامه های آرامش بخش قیمت گذاری شفاف و منصفانه : امکان مقایسه قیمت و انتخاب بهترین گزینه

: امکان مقایسه قیمت و انتخاب بهترین گزینه پشتیبانی آنلاین سریع : پاسخ گویی به سوالات، تغییرات رزرو یا مشکلات احتمالی

: پاسخ گویی به سوالات، تغییرات رزرو یا مشکلات احتمالی رزرو آسان و مطمئن: تنها با چند کلیک، بدون نیاز به تماس یا مراجعه حضوری

با تفریحان، سفر و تفریح به تجربه ای ساده، قابل برنامه ریزی و البته هیجان انگیز تبدیل می شود. تنها کافی ست مقصد را مشخص کنید، تاریخ را انتخاب کنید و باقی کار را به این سامانه بسپارید.

