بهترین فصل سفر به اهواز | کی به اهواز سفر کنیم؟

بهترین فصل سفر به اهواز معمولاً بهار و پاییز است؛ چرا که اهواز آب و هوایی گرم و خشک دارد. با این وجود تابستان آن فصلی است که گرم بوده و شاید برای گشت و گذار چندان دلچسب نباشد؛ به صورتی که گاهی دیده شده است دمای هوا از 50 درجه سانتی‌گراد هم گذشته است. زمستان در اهواز هم فصلی معتدل و کوتاه معرفی می‌شود و به همین دلیل، در فصل بهار عمدتاً جشنواره های فراوانی را اهواز برگزار می کند و بهترین گزینه سفر در عید نوروز هم به شمار می‌آید. در ادامه بیشتر در این مورد با شما صحبت خواهیم کرد.

Ahvaz is located in the southwest region of the country, and its climate is hot and humid most days. The best times to visit Ahvaz are in the autumn and spring seasons. In the spring, the extreme heat has not yet begun, allowing travelers to enjoy touring Ahvaz. However, by the end of spring, the weather starts getting hotter. A trip to Ahvaz in the autumn, when the rains have not yet begun, is also ideal.