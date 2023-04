خیلی از افراد زمانی که صحبت از پی سی میشود به یک کیس بزرگ فکر میکنند و تصور میکنند که منظور از pc کامپیوتر های بزرگ میباشد. دراین مقاله میخواهیم به شما توضیح دهیم pc چیست و چه کاربردی دارد و بهترین تعریف پی سی به زبان ساده را به شما ارائه خواهیم داد. اگر میخواهید اطلاعات جامعی در مورد انواع pc یا کامپیوتر های شخصی کسب کنید میتوانید به صفحه کامپیوتر چیست مراجعه کنید.

pc چیست

با شنیدن پی سی اولین سوالی که در ذهن افراد شکل میگیرد این است که کامپیوتر شخصی یا PC چیست و برای چه مواردی به کار میرود. در تعریف پی سی میتوان گفت از واژه انگلیسی Personal Computer گرفته شده است که به معنای کامپیوتر شخصی میباشد. به این ترتیب میتوان گفت هر کامپیوتر و یا رایانه ای که متعلق به یک نفر باشد پی سی نام میگیرد و تفاوتی ندارد که این دستگاه لپ تاپ باشد یا کامپیوتر رو میزی و یا گوشی هوشمند و اشیا دیگری از این نوع.

شاید دانستن این موضوع برای شما هم جالب باشد اولین کامپیوتر شخصی توسط شرکت IBM ساخته شده بود که در آن ریز پردازنده ای به کار رفته بود که ارزان و کوچک بود و برای مصارف شخصی در خانه و یا محل کار افراد مناسب بود. در تعریف کامپیوتر شخصی میتوان گفت PC توسط یک فرد و یا گروه کوچکی از افراد مورد استفاده قرار میگیرد.

انواع pc

تا اینجا شما متوجه شدید که پی سی PC یعنی چی و به چه مواردی پی سی اطلاق میشود اما در کنار این موضوع که میدانید منظور از pc چیست آشنایی با انواع pc از دیگر مطالب مفیدی است که باید از آن اطلاع داشته باشید. همان طور که گفته شد یکی از تصورات اشتباه مردم در مورد PC این بود که آن را کامپیوتر هایی با کیس های بزرگ میدانستند درحالی که 4 نوع کامپیوتر شخصی PC وجود دارد که در این قسمت به شما توضیح خواهیم داد انواع PC چیست.

کامپیوتر شخصی دسکتاپ یا Desktop PC

کامپیوتر های شخصی رو میزی دارای کیس میباشند که در انواع کامپیوتر های مینی پی سی MINI PC و یا ALL IN ONE نیز ارائه میشوند. اولین PC هایی که روانه بازار شدند همین کامپیوتر های رو میزی بودند و به همین دلیل زمانی که صحبت از PC میشود بیشتر افراد به یاد این کامپیوتر ها میفتند.

کامپیوتر شخصی لپ تاپ یا Laptop PC

این کامپیوتر ها کمی پیشرفته تر و فشرده تر از کامپیوتر های رومیزی دسکتاپ میباشند. در این سیستم ها قطعات سبک تر و پیشرفته تری به کار برده شده است و به همین دلیل سبک وزن تر بوده و در اغلب خانه ها یافت میشود. لپ تاپ ها ارزان قیمت تر بوده و فضای کمتری را نسبت به کامپیوترهای دسکتاپ اشغال میکنند.

کامپیوتر شخصی لوحی یا تبلت Tablet

از دیگر انواع PC تبلت میباشد که قدرت بسیار کمتری نسبت به کامپیوتر های دسکتاپ و لپ تاپ دارند اما برای مصارفی همچون وبگردی و بازی و قابلیت های محدود کاربرد دارد.

تلفن هوشمند یا Smart phone

اسمارت فون ها از دیگر انواع PC میباشند که تقریبا هر فردی دارای یکی از آن ها میباشد. در حال حاضر افراد میتوانند بسیاری از نیاز های کامپیوتری خود را با استفاده از اسمارت فون ها رفع نمایند.

Pc مخفف چیست

تا اینجای مقاله متوجه شدید کامپیوتر چیست و چه کاربردی دارد و با انواع پی سی یا کامپیوتر شخصی نیز آشنا شدید اما سوالی که بسیار پرسیده میشود این است که PC مخفف چیست. PC از واژه انگلیسی Personal Computer گرفته شده است و به معنای کامپیوتر شخصی میباشد.

به کامپیوتر های شخصی پرسونال کامپیوتر گفته میشود و به انواع پی سی و گوشی های هوشمند نیز بسط داده میشود و صرفا شامل کامپیوتر ها و لپ تاپ ها نمیباشد.

کاربرد کامپیوتر

در این صفحه شما با انواع کامپیوتر و کاربرد پی سی ها آشنا شدید و میدانید که به چه سیستم هایی PC اطلاق میشود اما در این قسمت میخواهیم شما را با کاربرد کامپیوتر PC آشنا کنیم. رایانه کاربردهای زیادی دارد و شما میتوانید در شاخه های متنوع کاربرد کامپیوتر ها را به وضوح مشاهده کنید. میتوان کاربرد کامپیوتر را در شاخه های زیر خلاصه کرد:

پزشکی : در استفاده از ابزار هایی مانند سی تی اسکن، عمل چشم با لیزر، دستگاه های سونوگرافی و رادیوگرافی، دستگاه های سنگ کلیه شکن و غیره

صنعت : استفاده از انواع کامپیوتر در صنایع دفاعی و ساخت موشک، در امور بانکداری، حسابداری، انبارداری و غیره

گرافیک : استفاده از انواع PC برای کاربردی های هنری و گرافیکی و طراحی بنر و پوستر، ساخت بازی های کامپیوتری، ساخت انیمیشن و تدوین ویدیو ها و غیره

آموزش : انواع آموزش ها در موسسات، دانشگاه ها و مدارس

تجارت : وب سایت هایی که کار تجارت در بستر آن ها اتفاق میفتد و کسب و کاری را مدیریت میکنند از این دست هستند مانند آمازون، لینکدین، فیس بوک و غیره.

درمان : کاربرد انواع کامپیوتر ها در بیمارستان ها هم در بخش پذیرش و نوبت دهی و هم استفاده از انواع ابزار درمانی و دسترسی به پرونده های پزشکی بیماران.

