بهترین مقاصد خارجی برای رزرو هتل در نوروز 1402

ایرانی‌ها علاقه خاصی به سفر خارجی در تعطیلات نوروز دارند. اگر شما هم قصد سفر دارید و نمی‌دانید کدام شهرها در نوروز آب‌وهوا و امکانات تفریحی مناسبی دارند این مطلب را بخوانید تا بهترین مقاصد خارجی برای رزرو هتل در نوروز ۱۴۰۲ را بشناسید.

نوروز برای ما ایرانی‌ها فرصت ایدئالی است تا تعطیلاتی رویایی‌ را تجربه کنیم. در این بازه زمانی، تورهای خارجی بسیار پرفروش می‌شوند؛ به همین دلیل قیمت هتل‌ها نیز افزایش می‌یابد. اگر در هفته دوم تعطیلات عید سفر کنید، می‌توانید هزینه کمتری برای هتل بپردازید.

یکی از بهترین مقاصد خارجی برای رزرو هتل در نوروز ۱۴۰۲، ترکیه است. ترکیه به چند دلیل برای توریست‌های ایرانی مقصد محبوب و جذابی است. اول این که ایرانی‌ها برای سفر به ترکیه به ویزا نیازی ندارند و می‌توانند تا ۹۰ روز در این شهر بدون ویزا اقامت کنند. دلیل دوم فاصله کم این کشور با ایران است. ایرانی‌ها می‌توانند به‌صورت زمینی و حتی با ماشین شخصی‌ به ترکیه بروند. سومین دلیل محبوبیت ترکیه برای ایرانی‌ها جشن‌ها، کنسرت‌ها و برنامه‌های نوروزی است که در این کشور برگزار می‌شود. با توجه به محبوبیت زیاد ترکیه، در این مطلب سه تا از شهرهای ایدئال این کشور برای سفر نوروزی را معرفی می‌کنیم.

یکی دیگر از مقاصد خارجی مناسب و البته محبوب برای رزرو هتل در نوروز، دبی است. دبی با شاهکارهای معماری، تفریحات ساحلی و پارک‌های متعدد می‌تواند برای توریست‌های ایرانی بسیار جذاب باشد. بنابراین در این مطلب شرایط دبی برای تعطیلات نوروزی را هم بررسی می‌کنیم.

رزرو هتل های استانبول در عید ۱۴۰۲

استانبول به‌عنوان بزرگ‌ترین شهر ترکیه و بزرگ‌‌ترین کلان‌شهر اروپا، یک مقصد توریستی معروف است. جاذبه‌های گردشگری استانبول، بسیار متنوع هستند. این شهر با تاریخی ۲ هزار و ۵۰۰ ساله، مکان‌های تاریخی و باستانی فراوانی دارد؛ برای مثال می‌توان به بناهای دوران امپراتوری روم، مساجد عثمانی و قدیمی‌ترین بازار سرپوشیده جهان اشاره کرد.

تفریحات ساحلی استانبول هم محبوبیت خاصی برای گردشگران دارند. این شهر ۸۳ ساحل دارد که به دریای مرمر، دریای سیاه و تنگه بسفر تعلق دارند. به‌علاوه استانبول از لحاظ مناطق طبیعی هم غنی است و جنگل‌ها و پارک‌های سرسبز متعددی دارد. با وجود همه این امکانات در استانبول تعطیلات نوروزی هیجان‌انگیزی خواهید داشت.

سفر به استانبول در ایام نوروز مزایای زیادی دارد. اول این که در این ایام آب‌وهوای استانبول برای گشت‌وگذار مناسب است؛ البته باید برای باران‌های احتمالی آماده باشید. دوم این که در این سفر به هیچ وجه احساس غریبی نمی‌کنید؛ زیرا مردم استانبول هم نوروز را با روشن کردن آتش، رقص و آواز محلی جشن می‌گیرند. و سوم این که در این ایام غیر از جشن نوروز، چند جشن و فستیوال دیگر هم در استانبول برگزار می‌شود. با رزرو هتل‌های استانبول در عید ۱۴۰۲ می‌توانید در جشنواره فیلم استانبول، فستیوال گل‌های لاله و فستیوال‌های کتاب شرکت کنید.

اگرچه سفر نوروزی به استانبول بسیار مهیج است اما چندان ارزان نیست. اگر می‌خواهید هزینه کمتری برای هتل بپردازید، از بهمن ماه هتلتان را برای نوروز رزرو کنید. می‌توانید در محله‌های بی‌اغلو، مال تپه و فاتح هتل‌های ارزانی پیدا کنید. هتل‌های لوکس و گران‌تر بیشتر در محله‌های شیشلی و بشیکتاش قرار دارند.

برای یک شب اقامت در این هتل‌ها (در عید ۱۴۰۲)، باید ۲۶ الی ۱۵۰۰ دلار بپردازید. هتل Miss Istanbul Hotel & Spa، هتل Med Life Hotel İstanbul Airport و هتل White House Hotel Istanbul جزو بهترین هتل‌های این شهر هستند.

رزرو هتل های دبی در سفر نوروزی ۱۴۰۲

دبی بزرگ‌ترین شهرِ کشور امارات متحده عربی است. این شهر به‌خاطر آسمان‌خراش‌ها و معماری مدرن و باشکوهش شهرت دارد. بلندترین ساختمان جهان یعنی برج خلیفه، بزرگ‌ترین آب‌نمای موزیکال جهان یعنی فواره دبی و چند تا از مرتفع‌ترین هتل‌های دنیا در این شهر ساخته شده‌اند. از شاهکارهای معماری این شهر که بگذریم، دبی مشهورترین شهر خاورمیانه برای خرید است.

مردم دبی نوروز را جشن نمی‌گیرند اما شما می‌توانید با شرکت در جشنواره‌ها یا کنسرت‌های ایرانی، نوروز را در کنار هم‌وطنان جشن بگیرید. اگر قصد دارید عید دبی باشید، باید حداقل یک ماه قبل از سفر هتلتان را رزرو کنید.

برای اقامت در لوکس‌ترین هتل‌های دبی می‌توانید در «پالم جمیرا»، «بیزینس بی» یا در «مرکز شهر دبی» به‌دنبال هتل بگردید. هتل‌های این ناحیه به امکانات خاصی مثل سکوی هلیکوپتر برای جابه‌جایی مسافران، ساحل اختصاصی، آکواریوم زیر آب و زمین تنیس مجهز شده‌اند. اگر می‌خواهید کم‌ترین هزینه را برای رزرو هتل‌های دبی در سفر نوروزی ۱۴۰۲ بپردازید، باید در محله «دیره» یا «بر دبی» اقامت کنید. برای یک شب اقامت در هتل‌های این شهر (در عید ۱۴۰۲)، باید مبلغی بین ۱۵ الی ۱۸۰۰ دلار هزینه کنید. هتل The First Collection at Jumeirah Village Circle، هتل Grand Hyatt Dubai و هتل Park Hyatt Dubai بهترین هتل‌های این شهر محسوب می‌‌شوند.

رزرو هتل های آنتالیا در نوروز ۱۴۰۲

آنتالیا یکی از شهرهای توریستی ترکیه است که به‌خاطر تفریحات ساحلی‌اش شهرت دارد. تعداد سواحل آنتالیا، از تمام شهرهای ترکیه بیشتر است. بیش از ۲۰۰ ساحل با پرچم آبی در این شهر قرار گرفته‌اند که امکانات رفاهی، تفریحی و ورزشی فوق‌العاده‌ای دارند. آب‌وهوای نوروز در آنتالیا به شما اجازه می‌دهد که به تفریحات ساحلی بپردازید، اما باید این را هم در نظر داشته باشید که دمای آب دریا کمی خنک است.

جاذبه‌های گردشگری آنتالیا به سواحل آن محدود نمی‌شوند، بلکه مکان‌های تاریخی شگفت‌انگیزی هم در این شهر وجود دارد. آنتالیا بخشی قدیمی به نام منطقه «کالیچی» دارد که در آن انواع خانه‌های عثمانی و خیابان‌های تاریخی را خواهید دید. از دیگر جاذبه‌های تاریخی آنتالیا می‌توانیم به بازمانده شهرهای باستانی ترمسوس، پرگه یا فاسلیز اشاره کنیم.

اگر می‌خواهید هم‌زمان از تفریحات آبی و کشف تاریخ لذت ببرید، پیشنهاد می‌کنیم خیلی زود برای رزرو هتل های آنتالیا در نوروز ۱۴۰۲ اقدام کنید. بعضی از هتل‌های آنتالیا در ایام نوروز، برنامه‌های خاصی برای ایرانی‌ها دارند؛ مثل چیدن سفره هفت‌سین در لابی، موسیقی زنده و نمایش‌های طنز. در نظر داشته باشید که بیشتر این برنامه‌ها، در هفته اول تعطیلات نوروز برپا می‌شوند، بنابراین هفته اول تعطیلات هتل‌ها گران‌‌تر هستند.

اگر به‌دنبال هتل ارزان در آنتالیا هستید، می‌توانید در هفته دوم تعطیلات نوروزی در این شهر هتل رزرو کنید. در منطقه شهر قدیمی کالیچی یا در مرکز شهر آنتالیا هم هتل‌های ارزان زیادی پیدا می‌شود. لوکس‌ترین و گران‌ترین هتل‌ها نیز در مناطق ساحلی مثل کنیالتی و اسکی لارا ساخته شده‌اند. برای یک شب اقامت در هتل‌های این شهر (در عید ۱۴۰۲)، باید بین ۲۲ تا ۵۰۰ دلار بپردازید. هتل Old Town Point Hotel & Spa Antalya، هتل Mai Inci Hotel و هتل Elysium Green Suites جزو هتل‌های خوب این شهر به شمار می‌روند.

رزرو هتل های آنکارا در نوروز ۱۴۰۲

آنکارا پایتخت ترکیه و دومین شهر بزرگ این کشور است. این شهر برخلاف بیشتر شهرهای توریستی ترکیه، سواحل و تفریحات آبی ندارد. جاذبه گردشگری اصلی در شهر آنکارا، بناهای تاریخی و موزه‌های آن هستند. آرامگاه آتاتورک، قلعه آنکارا و مسجد حاجی بایرام جزو معروف‌ترین جاذبه‌های گردشگری این شهر محسوب می‌شوند. اگر طبیعت‌گرد باشید می‌توانید از فضاهای سبز، پارک‌ها و دریاچه‌های زیبای آنکارا هم دیدن کنید.

هتل‌های ارزان و اقتصادی آنکارا، در بخش‌های قدیمی‌تر آنکارا و منطقه استقلال و هتل‌های لوکس و پنج ستاره بیشتر در منطقه kavaklidere قرار دارند. برای رزرو هتل های آنکارا در نوروز ۱۴۰۲، باید به‌ازای هر شب ۲۵ الی ۳۴۰ دلار هزینه کنید. هتل Hotel Cinnah، هتل Niza Park Hotel و هتل AK LiFE HOTEL&SUIT جزو هتل‌های خوب و مجهز این شهر به حساب می‌آیند.

