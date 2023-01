راهکارهای موثر در یادگیری درست لغات انگلیسی

کسانی که تجربه زبان آموزی را داشته اند قطعا به این نتیجه رسیده اند که حفظ انبوهی از لغات کمکی به پیشرفت در مکالمات آن ها نمی کند بلکه آن ها را از هدفشان دورتر می کند. حتی زبان آموزانی هستند که گمان می کنند اگر دیکشنری را از ابتدا تا انتها حفظ کنند دیگرمشکلی در زمینه لغات و استفاده از آن ها نخواهند داشت. اما بدون شک چنین کاری جز اتلاف وقت، ناامیدی، شکست و نهایت دلسردی، نتیجه دیگری نخواهد داشت. در این مقاله به راه کارهای موثر در آموزش لغات انگلیسی و به کارگیری آن ها در جملات خواهیم پرداخت.

روش یادگیری مخصوص به خودتان را پیدا کنید.

هیچ راه یکسانی برای همه، جهت یادگیری زبان انگلیسی وجود ندارد. اما خبر خوب این است که راه های زیادی وجود دارد که می توانید روند یادگیری زبان انگلیسی را برای خودتان آسان تر کنید. بخصوص وقتی در حال یادگیری واژه، دستور گرامر یا جمله انگلیسی جدیدی هستید.

اول از همه باید جواب این سوال را پیدا کنید که «چه نوع یادگیرنده ای هستید؟»

بعضی افراد با گوش دادن یاد می گیرند بعضی با نوشتن و برخی دیگر با دیدن فیلم های آموزشی و ... تا زمانی که روش یادگیری خود را پیدا نکنید، نمی توانید بفهمید چه نکاتی و چه نوع آموزشی در مسیر یادگیری شما بهترین پاسخگو برای رفع نیازهای شماست. مثلا اگر شما کلمات زبان انگلیسی را بعد از نوشتنشان، بهتر به یاد می آورید پس باید روش یادگیری واژه ها را با کمک نوشتن و ترکیب آن با یک روش سرگرم کننده انجام دهید(مثل نوشتن یک وبلاگ انگلیسی زبان). اما اگر بیشتر کلمات را از طریق شنیداری آموزش می بینید (مثلا از طریق گوش دادن به کتاب های صوتی یا مکالمات صوتی) پس باید راه دیگری انتخاب کنید. بعد از اینکه مدل یادگیری تان را فهمیدید آن زمان می توانید شروع کنید. اگر هم مطمئن نیستید کدام روش بهتر است می توانید از روش هایی که در این بخش برایتان توضیح می دهیم استفاده کنید. با استفاده از روش های مختلف نکات بیشتری درباره یادگیری خودتان و مغزتان را متوجه خواهید شد.

هیچ لغتی را بی دلیل و بی منظور یاد نگیرید!

ما همیشه مطالب و چیزهایی را به راحتی به یاد می آوریم که هم با یکدیگر و هم با نیازهایمان مرتبط باشند.

لیست درست کردن و کارت های لغت با کلمات بی هدف و تصادفی قطعا راه موثری در یادگیری و به خاطر سپردن لغات نیست و بعدها در شرایط متفاوت احتمال اینکه بتوانیم از آن لغات در لیست و یا فلش کارت ها استفاده کنیم تقریبا صفر است.

به این مثال توجه کنید.

Messi is unstoppable.

اگر شما طرفدار فوتبال هستید، احتمال اینکه کلمه unstoppable را در آینده به یاد بیاورید بیشتر است تا اینکه فقط کلمه را به تنهایی حفظ کنید یا اینکه در یک جمله معمولی یاد بگیرید.

مثل:

Some people are unstoppable.

بنابراین کلمه را در جملاتی یاد بگیرید که با وضعیت خودتان و همچنین علایقتان مرتبط باشد.

لغات را در عبارات و یا دیالوگ های معمول یاد بگیرید.

اگر لغات را درchunks (عباراتی کوچک که چند کلمه را در کنار هم قرار می دهند) و یا درscript (دیالوگ های معمول) یاد بگیرید، خیلی بهتر می توانید آن ها را به خاطر بسپارید و در مکالمات استفاده کنید. مثلا به جای اینکه to come up with که یک phrasal verb است را به تنهایی حفظ کنید در یک عبارت یاد بگیرید. مثل: come up with a brilliant idea

مثلا به جای کلمه homework عبارت do my homework را به خاطر بسپارید.

از صدای درونی استفاده کنید.

یادگیری ذاتا یک فرآیند درونی است. لازمه یادگرفتن یک کلمه بردن آن کلمه یا لغت به دنیای صدای درونی شماست.

به عنوان مثال به یک کلمه و یا عبارت یک بار گوش دهید. حالا به صدای درون سرتان گوش دهید. سپس سعی کنید در ذهنتان آن لغت را بگویید و بعد بلند تکرار کنید سپس ضبط کنید و گوش کنید ببینید که آیا همان طور که برای اولین بار لغت را گوش دادید و تلفظ کردید است یا خیر.

از دیکشنری های معتبر مثل Longman، oxford برای چک کردن تلفظ صحیح کلمه استفاده کنید.

تکرار با فاصله

تکرار، کلمات را در ذهن شما نهادینه می کند. اگر چه تکرار 100 مرتبه یک کلمه در روز به اندازه تکرار همان کلمه و مرور آن در چند روز مفید نخواهد بود. به این روند تکرار در فواصل زمانی گفته می شود. یعنی برای یادگیری بهتر کلمه و یا عبارت، آن را در روزها و هفته های آتی تکرار و مرور کنید.

تلاش کنید تا کلمه ای را که به تازگی یاد گرفته اید فورا در جملات استفاده کنید. سپس سعی کنید یک ساعت بعد آن کلمه را به خاطر بیاورید. قبل از رفتن به تخت خواب مرور کنید. روز بعد سعی کنید تا دوباره از آن کلمه در جمله ها استفاده کرده و همین روند را تا چند روز آینده تکرار و کلمات را مرور کنید.

در موقعیت های طبیعی و واقعی از کلمات استفاده کنید.

حتی اگر برای یادگرفتن و به خاطر سپردن یک کلمه یا عبارت خیلی تلاش کرده باشید، استفاده از آن عبارت به طور فعال و در لحظه ای که به آن نیاز دارید خیلی کار راحتی نیست.

برای حل این مسئله، صدای خودتان را در حالی که از آن کلمه استفاده می کنید، بدون قطع صحبتتان از 2 تا 4 دقیقه ضبط کنید. می توانید در این چند دقیقه از محیط اطراف، از اتفاقاتی که در دنیا میافتد و یا موضوعی که به آن علاقمند هستید صحبت کنید. سپس به فایل ضبط شده گوش دهید و توجه کنید که از چه کلماتی استفاده کرده اید. آیا از کلمات و عباراتی که دوست دارید همیشه به صورت فعالانه در مکالمات به زبان بیاورید استفاده کردید؟ و یا کلماتی شبیه به آن هایی که مدنظرتان بود استفاده کردید تا بتوانید جایگزین عبارات دلخواه بکنید؟

بعد دوباره صدای خود را ضبط کرده تا ببینید که آیا تغییری در استفاده از کلمات دلخواد ایجاد شد یا نه؟ یکی از نقاط مثبت این تمرین این است که با تداوم در این تمرین هوشیارتر خواهید شد تا از چه ساختار و کلمات و عباراتی حین صحبت استفاده کنید. با تکراراین تمرین، تمام لغات و ساختارهای کاربردی کم کم جایگزین عبارات ساده و کلیشه ای خواهد شد که سال ها بدون تغییر استفاده کرده اید.

بنویسید!

حتما کلماتی را که به تازگی یاد گرفته اید را در دفتری یادداشت کنید. (اگر در قالب باشند که تاثیر خیلی بهتری در یادگیری خواهند داشت.) این کار باعث می شود هم کلمه و هم نوع نوشتار آن بهتر در ذهن باقی بماند. از جملاتی استفاده کنید که یا درباره خودتان و یا کسی که می شناسید باشد.

نکته مهم: معنی لغات را حفظ نکنید.

یکی از مهم ترین اشتباهات زبان آموزان در یادگری زبان انگلیسی، تلاش آن ها در حفظ کردن معنی لغات است. اکثر لغات زبان انگلیسی دارای ریشه هستند یا مشتق از کلمه ای دیگرند. با شناخت ریشه و مشتقات کلمات، می توان از حفظ طوطی وار خودداری کرد. زبان آموزی که به دنبال درک معنی و ریشه لغات نباشد، حتی با به کارگیری روش های گفته شده، در یادگیری موثر لغات انگلیسی موفق نخواهد بود.

