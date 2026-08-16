آگهی اصلاحی مزایده عمومی سرمایه گذاری های مازاد موسسه اعتباری ملل (نوبت اول)
مؤسسه اعتباری ملل از عرضه ۹.۹۹ درصد سهام شرکت کارگزاری ملل از طریق مزایده عمومی خبر داد؛ متقاضیان میتوانند از ۲۷ مرداد تا ۱۲ شهریورماه نسبت به دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد اقدام کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل، مؤسسه اعتباری ملل در اطلاعیهای از برگزاری مزایده عمومی فروش سهام شرکت کارگزاری ملل خبر داد.
بر اساس این اطلاعیه، تعداد یک میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۹۹۸ هزار و ۹۲۰ سهم معادل ۹.۹۹ درصد از سهام این شرکت، با قیمت پایه ۶ هزار و ۴۱۲ میلیارد و ۶۱۴ میلیون ریال عرضه میشود.
واگذاری سهام به دو شیوه نقدی و اقساطی انجام خواهد شد. در روش نقدی، ۱۰۰ درصد مبلغ معامله به صورت نقد دریافت میشود و در روش اقساطی، ۳۰ درصد مبلغ نقد و ۷۰ درصد باقیمانده در قالب قرارداد فروش اقساطی و طی سه سال در ۱۲ قسط سهماهه دریافت خواهد شد.
متقاضیان باید معادل پنج درصد قیمت پایه را به عنوان سپرده شرکت در مزایده پرداخت یا ضمانتنامه بانکی معادل آن ارائه کنند. همچنین قطعی شدن واگذاری سهام منوط به احراز صلاحیت خریدار از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار است.
مهلت دریافت اسناد و تحویل پیشنهادها از ۲۷ مرداد تا ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ تعیین شده و پاکتهای پیشنهادی در ۱۵ شهریورماه ساعت ۹ صبح در محل مؤسسه اعتباری ملل بازگشایی خواهد شد.
بر اساس این اطلاعیه، شرکت کارگزاری ملل در تاریخ ۲۷ تیرماه امسال ۵۵۱ میلیارد و ۵۸۲ میلیون ریال بدهی به مؤسسه ملل و شرکتهای تابعه و ۲ هزار و ۵۶۸ میلیارد و ۱۹۷ میلیون ریال مانده تسهیلات داشته است