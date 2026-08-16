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سامانه بتا بانک رفاه کارگران با قابلیت‌های جدید به‌روزرسانی شد

سامانه بتا بانک رفاه کارگران با قابلیت‌های جدید به‌روزرسانی شد
کد خبر : 1826537
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با هدف ارتقاء سطح رضایت‌مندی مشتریان و پذیرندگان و بهبود تجربه کاربری، سامانه "بتا" بانک رفاه کارگران به‌روزرسانی شد و خدمات و امکانات آن افزایش یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، "امکان پرداخت اقساط معوق از طریق درگاه پرداخت (IPG)" و "بارگذاری مدارک تمدید تفاهم‌نامه پذیرندگان" ازجمله قابلیت‌های مهم و کاربردی نسخه جدید این سامانه محسوب می‌شوند که در راستای تسهیل در فرآیندهای اجرایی، طراحی و پیاده‌سازی شده‌اند. 

قابلیت "پرداخت اقساط معوق از طریق درگاه پرداخت" این امکان را به مشتریان می‌دهد که از طریق این درگاه نسبت به پرداخت هر کدام از اقساط مذکور در لحظه و بدون مراجعه به پذیرنده یا شعب بانک اقدام و وضعیت پرداخت اقساط جاری خود را به‌روزرسانی کنند. در این قابلیت زمان تسویه با پذیرندگان پس از دوره تسویه شاپرکی انجام خواهد شد.

قابلیت "تمدید مکانیزه تفاهم‌نامه" نیز با هدف افزایش سرعت، نظم و شفافیت در فرآیند این مهم طراحی و پیاده‌سازی شده است. بر این اساس، پذیرندگان می‌توانند در پنل کاربری خود از طریق منوی مربوطه درخواست خود را پس از بارگذاری مدارک هویتی و کسب و کاری ثبت کنند.

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