برگزاری بزرگترین مزایده عمومی املاک، مستغلات و سرمایه گذاری موسسه اعتباری مل

مؤسسه اعتباری ملل در راستای واگذاری املاک و دارایی‌های مازاد، بزرگ‌ترین مزایده عمومی املاک، مستغلات و سرمایه‌گذاری‌های خود را برگزار می‌کند. متقاضیان می‌توانند برای اطلاع از شرایط شرکت در مزایده و مشاهده جزئیات املاک، فایل آگهی را دریافت و مطالعه کنند.