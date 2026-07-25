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برگزاری بزرگترین مزایده عمومی املاک، مستغلات و سرمایه گذاری موسسه اعتباری مل

برگزاری بزرگترین مزایده عمومی املاک، مستغلات و سرمایه گذاری موسسه اعتباری مل
کد خبر : 1818208
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مؤسسه اعتباری ملل در راستای واگذاری املاک و دارایی‌های مازاد، بزرگ‌ترین مزایده عمومی املاک، مستغلات و سرمایه‌گذاری‌های خود را برگزار می‌کند. متقاضیان می‌توانند برای اطلاع از شرایط شرکت در مزایده و مشاهده جزئیات املاک، فایل آگهی را دریافت و مطالعه کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل، مؤسسه اعتباری ملل از برگزاری بزرگ‌ترین مزایده عمومی املاک، مستغلات و سرمایه‌گذاری‌های خود خبر داد.

برای مشاهده فایل آگهی مزایده عمومی املاک، مستغلات موسسه اعتباری ملل

اینجا کلیک کنید

برای مشاهده فایل آگهی مزایده عمومی سرمایه گذاری های مازاد موسسه اعتباری ملل

اینجا کلیک کنید

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