برگزاری بزرگترین مزایده عمومی املاک، مستغلات و سرمایه گذاری موسسه اعتباری مل
مؤسسه اعتباری ملل در راستای واگذاری املاک و داراییهای مازاد، بزرگترین مزایده عمومی املاک، مستغلات و سرمایهگذاریهای خود را برگزار میکند. متقاضیان میتوانند برای اطلاع از شرایط شرکت در مزایده و مشاهده جزئیات املاک، فایل آگهی را دریافت و مطالعه کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل، مؤسسه اعتباری ملل از برگزاری بزرگترین مزایده عمومی املاک، مستغلات و سرمایهگذاریهای خود خبر داد.
برای مشاهده فایل آگهی مزایده عمومی املاک، مستغلات موسسه اعتباری ملل
برای مشاهده فایل آگهی مزایده عمومی سرمایه گذاری های مازاد موسسه اعتباری ملل