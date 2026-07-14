به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این تسهیلات از طریق سامانه "فرارفاه" این بانک به صورت کاملا غیرحضوری، بدون ضامن و سفته الکترونیک، برای خرید کالا و خدمات از شرکت‌های طرف تفاهم‌نامه (شهر فرش، شهر لوازم خانگی، سرای ایرانی، ویکی‌شاپ، وایب، با سلام، تریتا و ..... ) پرداخت می‌شود.