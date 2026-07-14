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بانک رفاه کارگران طرح تسهیلاتی «رفاه‌پِی» را برای خرید کالا از فروشگاه‌های منتخب آغاز کرد

بانک رفاه کارگران طرح تسهیلاتی «رفاه‌پِی» را برای خرید کالا از فروشگاه‌های منتخب آغاز کرد
کد خبر : 1813134
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بانک رفاه کارگران در قالب طرح "رفاه‌پِی" به مشتریان فروشگاه‌های منتخب تا سقف 2 میلیارد ریال تسهیلات 24 ماهه پرداخت می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این تسهیلات از طریق سامانه "فرارفاه" این بانک به صورت کاملا غیرحضوری، بدون ضامن و سفته الکترونیک، برای خرید کالا و خدمات از شرکت‌های طرف تفاهم‌نامه (شهر فرش، شهر لوازم خانگی، سرای ایرانی، ویکی‌شاپ، وایب، با سلام، تریتا و ..... ) پرداخت می‌شود.

بر اساس این گزارش، پس از انتخاب کالا و خدمات مورد نیاز متقاضی از این فروشگاه‌‌ها و معرفی مشتری توسط فروشگاه منتخب، ثبت درخواست تسهیلات صرفا از طریق سامانه مذکور (به صورت غیر حضوری) صورت می‌پذیرد.

لازم به ذکر است، در فاز نخست متقاضیان با رتبه اعتباری A و B امکان بهره‌مندی از این طرح را دارا هستند و در ادامه مشتریان دارای رتبه اعتباری C در طرح مشارکت داده می‌شوند.

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