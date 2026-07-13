پروتکل حضور و پذیرش سهامداران بیمه دی در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در تاریخ 1405/04/10

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بیمه دی، به منظور تسهیل در فرآیند پذیرش سهامداران، از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان درخواست می‌شود پیش از حضور در محل برگزاری مجمع، موارد زیر را با دقت مطالعه و مدارک لازم را به همراه داشته باشند.

1-زمان و نحوه پذیرش

فرآیند پذیرش و ثبت حضور سهامداران از یک ساعت قبل از زمان اعلام‌شده برای آغاز مجمع شروع خواهد شد.

توصیه می‌شود سهامداران محترم حداقل 30 تا 45 دقیقه قبل از شروع جلسه در محل برگزاری مجمع حضور یابند تا فرآیند احراز هویت و ثبت حضور بدون تأخیر انجام شود.

2-مدارک مورد نیاز برای سهامداران حقیقی (حضور شخص سهامدار)

سهامداران حقیقی که شخصاً در مجمع حضور پیدا می‌کنند، لازم است مدارک زیر را ارائه نمایند:

اصل و کپی کارت ملی سهامدار

3-مدارک مورد نیاز برای نماینده سهامدار حقیقی

در صورتی که سهامدار حقیقی شخصاً در مجمع حضور نداشته و نماینده‌ای از طرف وی شرکت نماید، ارائه مدارک زیر الزامی است:

اصل و کپی کارت ملی نماینده

اصل و کپی کارت ملی سهامدار

اصل و کپی وکالتنامه معتبر از سوی سهامدار

4- مدارک مورد نیاز برای سهامداران حقوقی

نماینده معرفی‌شده از سوی سهامداران حقوقی جهت حضور در مجمع می‌بایست مدارک زیر را ارائه نماید:

اصل و کپی کارت ملی نماینده

معرفی‌نامه رسمی روی سربرگ شرکت، ممهور به مهر شرکت و امضا صاحبان امضای مجاز

5-سهامداران حقیقی زیر سن قانونی

در صورتی که سهامدار به سن قانونی نرسیده باشد، حضور ولی یا قیم قانونی وی در مجمع الزامی است. در این حالت ارائه مدارک زیر ضروری می‌باشد:

اصل و کپی کارت ملی ولی یا قیم قانونی

اصل و کپی شناسنامه یا کارت ملی سهامدار

اصل و کپی شناسنامه سهامدار جهت احراز رابطه ولی با سهامدار

در صورت حضور قیم، ارائه اصل و کپی حکم قیمومت صادره از مراجع قضایی

6-فرآیند کنترل و صدور کارت ورود

پس از ارائه مدارک و احراز هویت توسط واحد پذیرش، کارت یا برگه ورود به جلسه برای سهامدار یا نماینده قانونی وی صادر خواهد شد. ورود به سالن برگزاری مجمع صرفاً با ارائه کارت یا برگه ورود امکان‌پذیر است.

نکات مهم

همراه داشتن اصل مدارک هویتی الزامی است.

به منظور تسریع در فرآیند پذیرش، همراه داشتن کپی مدارک مورد نیاز توصیه می‌شود.

در صورت نقص مدارک یا عدم امکان احراز هویت و نمایندگی، امکان پذیرش در مجمع وجود نخواهد داشت.

از همراه آوردن افراد غیرسهامدار لطفا خودداری فرمایید.

اطلاع‌رسانی

سهامداران محترم می‌توانند اطلاعیه‌ها و اخبار مربوط به مجمع را از طریق وب‌سایت رسمی شرکت و سامانه کدال سازمان بورس و اوراق بهادار پیگیری نمایند.

از همکاری سهامداران محترم در رعایت موارد فوق صمیمانه سپاسگزاریم. امید است با همراهی شما، مجمع در زمان مقرر و با نظم مطلوب برگزار گردد.

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