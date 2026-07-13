به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، حدود ۲۵ بانک از بانک‌های دولتی و بانک‌هایی با سهامی عام فعالیت دارند. بانک رفاه کارگران که از سرمایه جامعه کارگری بیشتر تغذیه می‌شود و متعلق به این قشر از جامعه است یکی از بانک‌های موفق در کشور محسوب می‌شود.

اسماعیل لله‌گانی، مدیرعامل این بانک طی چند سال سکاندار آن بوده که با مدیریت مالی درست همواره نام این بانک را در فهرست رتبه‌داران موفق IMI۱۰۰ قرار داده است.

مدیریت پویا بانک همیشه به دنبال بسترهای جدید مالی و نوآوری‌های این حوزه بوده از این‌رو، در شرایطی که بسیاری از بانک‌ها با شرایط ناترازی مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند از وضعیت مناسب‌تری برخوردار است.

کنفرانس‌های برخط ماهانه با مدیران استانی و شعب مختلف، تعاملات در مدیریت بانکی را به حداکثر رسانده و عملکردها همواره در مقاطع زمانی کوتاه رصد و پایش می‌شود.

ارتباطات قوی با بدنه اقتصادی سبب شده تا این بانک در جذب منابع مالی جز اولین‌ها باشد که با استفاده از تمام فرصت‌ها، تهدیدهای آن را به حداقل رسانده است؛ به طوری که در چند هفته اخیر با وجود اختلال‌های زیادی که نظام بانکی کشور را درگیر کرده است بانک رفاه کارگران بدون اختلال از این گردنه به سلامت عبور کرده است.