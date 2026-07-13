به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بیمه پارسیان، در پی حادثه آتش‌سوزی در کارخانه ساخت لامپ‌های الکتریکی و تجهیزات روشنایی پویا تجارت افلاک که منجر به خسارت سنگین این مجموعه گردیده بود، فرآیند ارزیابی خسارت با همکاری کارشناسان و ارزیابان این شرکت در کمترین زمان ممکن انجام شد و پس از تکمیل مستندات و طی مراحل قانونی، خسارت این واحد تولیدی به مبلغ چهارصدویازده میلیارد ریال پرداخت شد.

مالک این کارخانه که از کار آفرینان نمونه کشور است، در جریان دیدار با مدیرعامل بیمه پارسیان ضمن تشکر و قدردانی از زحمات کارکنان شرکت در برآورد و پرداخت خسارت مربوطه، مراتب رضایت خود و مجموعه کارکنان این کارخانه را از بیمه پارسیان اعلام و آن را نشانه تعهد، مسئولیت پذیری و توانمندی بیمه پارسیان در ارایه خدمات به بیمه‌گزاران دانست.

همچنین مدیرعامل بیمه پارسیان در این دیدار تاکید نمود، این شرکت همواره در کنار بیمه گزاران خود می‌باشد و در جهت حفظ دارایی‌های بیمه‌گزاران و کمک به آنها در عبور از شرایط بحرانی تمام توان خود را به کار می‌گیرد تا به نحو احسن ایفای تعهد نماید.

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