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تقدیر از مقالات برتر در همایش سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی

تقدیر از مقالات برتر در همایش سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی
کد خبر : 1802877
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مقاله تدوین شده در بانک توسعه صادرات با قلم دکتر خانی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران و هادی حیدری معاون این بانک در سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی به عنوان مقاله برتر معرفی شد.

به گزارش ایلنا به  نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، مقاله مشترک دکتر «افشین خانی» مدیرعامل این بانک و «هادی حیدری» معاون فن آوری اطلاعات و برنامه ریزی بانک توسعه صادرات ایران با عنوان «تسهیل تنظیم‌گری فعالانه، ثبات بانکی و نظارت خوب در شرایط پسا جنگ»، به عنوان مقاله برتر سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی انتخاب و با اهدای جایزه و لوح از نویسندگان این مقاله تقدیر شد.
در مراسم اختتامیه سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع «الزامات سازگاری سیاست‌های مالی و تجاری با سیاست‌های پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم»، از نویسندگان مقالات برتر این رویداد علمی تقدیر به عمل آمد.

تقدیر از مقالات برتر در همایش سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی

بر اساس این گزارش، بیش از ۱۳۰ مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده بود که پس از طی مراحل ارزیابی و داوری علمی، مقاله مشترک دکتر افشین خانی و هادی حیدری یکی از مقالات برتر همایش برگزیده شد.
سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با حضور صاحب‌نظران، مدیران نظام بانکی، اساتید دانشگاه و کارشناسان اقتصادی برگزار شد و طی آن، آخرین دیدگاه‌ها و یافته‌های علمی در حوزه سیاست‌های پولی، ارزی، مالی و بانکی مورد بررسی قرار گرفت.
گفتنی است متن کامل مقالات برگزیده در پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده پولی و بانکی در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

 

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