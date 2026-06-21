تقدیر از مقالات برتر در همایش سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی
مقاله تدوین شده در بانک توسعه صادرات با قلم دکتر خانی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران و هادی حیدری معاون این بانک در سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی به عنوان مقاله برتر معرفی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، مقاله مشترک دکتر «افشین خانی» مدیرعامل این بانک و «هادی حیدری» معاون فن آوری اطلاعات و برنامه ریزی بانک توسعه صادرات ایران با عنوان «تسهیل تنظیمگری فعالانه، ثبات بانکی و نظارت خوب در شرایط پسا جنگ»، به عنوان مقاله برتر سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی انتخاب و با اهدای جایزه و لوح از نویسندگان این مقاله تقدیر شد.
در مراسم اختتامیه سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با موضوع «الزامات سازگاری سیاستهای مالی و تجاری با سیاستهای پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم»، از نویسندگان مقالات برتر این رویداد علمی تقدیر به عمل آمد.
بر اساس این گزارش، بیش از ۱۳۰ مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده بود که پس از طی مراحل ارزیابی و داوری علمی، مقاله مشترک دکتر افشین خانی و هادی حیدری یکی از مقالات برتر همایش برگزیده شد.
سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با حضور صاحبنظران، مدیران نظام بانکی، اساتید دانشگاه و کارشناسان اقتصادی برگزار شد و طی آن، آخرین دیدگاهها و یافتههای علمی در حوزه سیاستهای پولی، ارزی، مالی و بانکی مورد بررسی قرار گرفت.
گفتنی است متن کامل مقالات برگزیده در پایگاه اطلاعرسانی پژوهشکده پولی و بانکی در دسترس علاقهمندان قرار دارد.