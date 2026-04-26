حمایت حداکثری از کارکنان در دوران بحران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بیمه معلم، روح‌الله گلشن امیرحسینی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تحولات ماه‌های اخیر گفت: سیاست اصلی شرکت به تأکید مدیرعامل و با تصمیم هیأت‌مدیره، حفظ امنیت شغلی و صیانت از سرمایه انسانی است و در این راستا هیچ برنامه‌ای برای تعدیل نیرو وجود ندارد.

او با اشاره به تداوم فعالیت شرکت بدون وقفه افزود: بیش از ۵۰ درصد همکاران در واحدهای پشتیبانی، فنی، مهندسی و منابع انسانی به‌صورت حضوری فعالیت می‌کنند و برای سایر کارکنان نیز زیرساخت‌های کامل دورکاری فراهم شده است تا خدمت‌رسانی به بیمه‌گزاران بدون اختلال ادامه یابد. همچنین با توجه به شرایط ویژه، تمهیدات لازم برای دورکاری همکاران خانم نیز فراهم شد تا ضمن حفظ کیفیت خدمات، امکان همراهی بهتر با مسئولیت‌های خانوادگی برای آنان مهیا باشد.

مدیر سرمایه انسانی بیمه معلم ادامه داد: بر اساس مصوبات اخیر هیأت‌مدیره و مدیرعامل، علاوه بر تأمین تجهیزات دورکاری، حمایت‌های رفاهی کارکنان نیز تقویت شده است.

او با اشاره به دغدغه‌های معیشتی کارکنان گفت: تمامی پرداخت‌های حقوق و مزایا طبق برنامه انجام شده و به دستور مدیرعامل، مبلغ حمایتی ویژه‌ای نیز برای پشتیبانی از همکاران پرداخت شده است.

گلشن امیرحسینی در پایان تأکید کرد: راهبرد بیمه معلم حتی در شرایط دشوار اقتصادی روشن است:

حفظ سرمایه انسانی، افزایش حمایت‌ها و تداوم خدمت‌رسانی به مردم با تمام توان.