عاملیت بانک توسعه تعاون در طرح عرضه خودروهای وارداتی ویژه متقاضیان پلتفرم اتونوین
امکان ثبتنام در طرح عرضه خودروهای وارداتی ویژه متقاضیان پلتفرم اتونوین با ارائه حساب وکالتی بانک توسعه تعاون فراهم شد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی بانک توسعه تعاون، این بانک به عنوان یکی از بانکهای عامل در طرح عرضه خودروهای وارداتی از طریق پلتفرم اتونوین تعیین شده و امکان معرفی حساب وکالتی مشتریان این بانک برای ثبتنام در این طرح فراهم شده است.
مشتریان بانک توسعه تعاون که قصد ثبتنام در این طرح را دارند، میتوانند از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ تا پایان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ با مراجعه به سامانه بانکداری مجازی بانک توسعه تعاون به نشانی اینترنتی:
https://vb.ttbank.ir
نسبت به وکالتی نمودن حساب و مسدودسازی مبلغ پنج میلیارد ریال اقدام کنند.
شایان ذکر است، تاریخ رفع مسدودی حساب و یا تمدید مهلت حساب وکالتی متعاقباً و بر اساس اطلاعیههای صادره از سوی مراجع ذیربط اعلام خواهد شد.