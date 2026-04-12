ترسیم راهبردهای عملیاتی بانک توسعه تعاون در سال ۱۴۰۵
مدیرعامل بانک توسعه تعاون در دیدارهای نوروزی با همکاران ستادی در ساختمان های ستادی و شعب مستقل مرکزی، ولیعصر، سعادتآباد، ملاصدرا، ایرانخودرو، توانیر و کاشانی استان تهران، راهبردهای عملیاتی بانک در سال ۱۴۰۵ را تبیین کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ امیرهوشنگ عصارزاده با تقدیر از همکاران در سطح صف و ستاد که در جنگ تحمیلی اخیر نیز در خط مقدم خدمترسانی در نقاط مختلف ایران بودند، بر تداوم ارائه خدمات بدون وقفه تاکید کرد.
این مقام بانکی ادامه داد: همکاران بانک توسعه تعاون در جنگ اخیر همچون جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و بحران کرونا با ارائه خدمات به هموطنان، خوش درخشیدند.
وی اظهار کرد: سال گذشته با توجه به اتفاقاتی که تجربه کردیم، توانستیم کارنامه قابل توجه و بسیار خوبی در سطح نظام بانکی ثبت کنیم.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون تاکید کرد: با توجه به راهبرد توسعهای بانک، در شرایط فعلی نیاز به برنامهریزی دقیق و متناسب با این وضعیت داریم.
عصارزاده گفت: همانگونه که از سال گذشته تاکید بر حرکت در مسیر تحول داشتهایم، امسال نیز باید رویکرد حل مسئله را در جهت رسیدن به تحول در دستور کار قرار دهیم. تغییر رویکرد همچنین میتواند با بهینهسازی فرآیندها و حذف فرآیندهای مازاد در جهت تجربه مشتریان و ذینفعان معنا پیدا کند.
عصارزاده همچنین با اشاره به شعار سال و وضعیت تولید برحمایت از واحدهای تولیدی مولد تاکید کرد.
وی اعلام کرد: سرعتبخشی به فرآیندها و پاسخ به نیازهای مشتریان میتواند در جهت تحقق شعار سال باشد.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون توجه ویژه به شاخصهای عملیاتی را مورد تاکید قرار داد و گفت: همچون سال گذشته افزایش منابع، متعادل شدن نسبت مصارف به منابع، ارتقای سهم بازار و وصول مطالبات با توجه به شرایط جاری اقتصادی جزو اولویتهای بانک در سال ۱۴۰۵ است.
عصارزاده توجه به موضوعات و مسائل نیروی انسانی بانک را جزو اولویتهای مدیران بانک در سال جاری اعلام کرد.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون در پایان تصریح کرد: با توجه به راهبرد توسعهای بانک، توسعه ایران عزیز باید همواره جزو اولویتها و دغدغههای همکاران قرار گیرد.
در جریان دیدارهای مدیرعامل بانک، برخی از اعضاء هیات مدیره و هیات عامل، مدیران ستادی و مدیرحسابرسى ونظارت معاونت امورعمومى و اجتماعى دیوان محاسبات وی را همراهی کردند .