به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری بانک توسعه تعاون؛ تعاونی های تولیدی، تعاونی های غیرتولیدی، اعضاء و مشتریان تعاونی های مصرفی و تولیدی می توانند در قالب طرح رونق تعاون، جهت تامین مالی نیازهای خود از تسهیلات ارزان قیمت بانک توسعه تعاون بهره مند گردند.

متقاضیان متناسب با گردش مالی نزد بانک توسعه تعاون(ترجیحاً در حسابهای ارزان‌ قیمت غیرقرض‌الحسنه ای با نرخ سود 0.01درصد و ...)، می توانند در اولویت برخورداری از تسهیلات ارزان قیمت قرار گیرند. پرداخت این تسهیلات در قالب عقد مرابحه یا فروش اقساطی با دوره بازپرداخت حداکثر 48 ماه با فاصله اقساط ماهانه صورت می پذیرد.

مدت بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر 12 ماه خواهد بود.

بر اساس موازین شرع مقدس اسلام بانک برای پرداخت وام قرض الحسنه هیچ گونه شرط و تعهدی نداشته و متقابلاً از مشتریان محترم هم شرطی را نخواهد پذیرفت. پرداخت وام براساس آیین نامه و ضوابط داخلی بانک می باشد.

ویژگی های محصول:

پرداخت تسهیلات اقتصادی ارزان قیمت

اقتصادی ارزان قیمت برقراری نرخ سود تسهیلات رقابتی و سازگار با نوع فعالیت متقاضیان نرخ سود تسهیلات برای تعاونی های تولیدی: 15 الی 20% نرخ سود تسهیلات برای تعاونی های مصرفی و خدماتی(غیرتولیدی): 18 الی 20% نرخ سود تسهیلات برای اعضاء تعاونی : 22%

مدت زمان بازپرداخت 6 الی 48 ماه

فرآیند دریافت خدمت/محصول:

افتتاح سپرده کوتاه مدت ( با نرخ سود 0.01 درصد و...)

گردش حساب و ایجاد میانگین

ارائه درخواست تسهیلات توسط متقاضی

بررسی درخواست مشتری بر اساس شرایط طرح مذکور توسط شعب

تشکیل پرونده اعتباری مطابق با مقررات

پرداخت تسهیلات

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خدمت:

مدارک مورد نیاز مطابق سیاست های جاری بانک و الزامات تشکیل پرونده اعتباری می باشد.

تسهیلات با دوره بازپرداخت بیش از 12 ماه:

با توجه به اعطای تسهیلات در قالب کارت اعتباری مرابحه، سقف تسهیلات محدود به 3.000 میلیون ریال بوده و مدارک و مستندات همانند تسهیلات عمومی (خرد) می باشد.

تسهیلات سرمایه در گردش با دوره بازپرداخت حداکثر تا 12 ماه: (حداکثر مبلغ تسهیلات بر اساس نیازسنجی، ظرفیت سنجی و اعتبارسنجی مشتری)

1- افتتاح حساب و تکمیل فرم درخواست و سایر فرم های مورد نیاز،

2- اساسنامه، آگهی تأسیس، آخرین آگهی تغییرات ثبتی و لیست سهامداران/اعضای تعاونی (اشخاص حقوقی)

3- مجوزهای قانونی فعالیت (جواز کسب، پروانه بهره­برداری و ...)

4- صورت های مالی حسابرسی شده (بابت مشمولین)، اظهارنامه مالیاتی و تراز آزمایشی.

5- مستندات محل فعالیت (سند مالیکت/ اجاره نامه)

6- پیش فاکتور خریداری کالا/ خدمات. (درصورت نیاز به تشخیص شعبه)

تسهیلات عمومی در قالب کارت اعتباری مرابحه: (حداکثر مبلع تسهیلات بر 3.000 میلیون ریال)

1- تکمیل فرم درخواست و سایر فرمهای مورد نیاز

2- مدارک هویتی (شناسنامه+کارت ملی)