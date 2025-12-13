تحقق ۹۳ درصدی برنامه های بانک قرض الحسنه مهر ایران
امروز ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ همزمان با سالروز تأسیس بانک قرضالحسنه مهر ایران، غلامرضا فتحعلی مدیرعامل این بانک، در نشست خبری به تشریح عملکرد مالی، عملیاتی و برنامههای راهبردی بانک پرداخت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا فتحعلی مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با تبریک سالروز تأسیس بانک قرضالحسنه مهر ایران اظهار کرد: این بانک از سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز کرده و امروز هجدهمین سال فعالیت خود را به پایان رسانده و وارد نوزدهمین سال فعالیت شده است. بانک قرضالحسنه مهر ایران با تکیه بر منابع قرضالحسنه و ارائه خدمات استاندارد بانکی، تلاش کرده نقش مؤثری در توسعه عدالت مالی، حمایت از اقشار خرد و گسترش بانکداری نوین ایفا کند.
وی با اشاره به عملکرد بانک تا پایان ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴ افزود: بانک قرضالحسنه مهر ایران تا این تاریخ موفق شده ۹۳ درصد برنامههای مصوب سال ۱۴۰۴ را محقق کند و رشد منابع بانک نیز ۳۵ درصد بوده که بالاتر از رشد نقدینگی کشور است.
مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران درباره سرمایه بانک تصریح کرد: سرمایه ثبتی بانک در حال حاضر ۱۵ همت است که بیش از ۹۰ درصد آن از محل عملیات بانکی تأمین شده و نه از محل آورده نقدی سهامداران. در صورت موافقت نهادهای ذیربط، برنامهریزی شده سرمایه بانک تا پایان سال به ۲۲ همت افزایش یابد که نقش مهمی در بهبود نسبتهای احتیاطی و افزایش تابآوری بانک خواهد داشت.
فتحعلی با اشاره به گستره فعالیت بانک گفت: بانک قرضالحسنه مهر ایران در سراسر کشور حضور فعال دارد و اکنون در حدود ۳۳۰ شهر و مرکز استان و با ۵۳۱ شعبه به مشتریان خدمات ارائه میدهد. توسعه بانکداری دیجیتال یکی از اولویتهای اصلی بانک است و توسعه شعب با حساسیت بالا و مبتنی بر افزایش بهرهوری دنبال میشود.
وی با بیان اینکه سهم بانک از نقدینگی تهران پایینتر از میانگین کشور است، افزود:
با اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی، برنامه افزایش شعب در تهران در دستور کار قرار گرفته تا سهم بازار بانک در پایتخت افزایش یابد.
مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران درباره منابع انسانی و آموزش اظهار داشت: ترکیب نیروی انسانی بانک بهگونهای است که ۷۴ درصد کارکنان در شعب و ۲۶ درصد در ستاد و سرپرستیها مشغول فعالیت هستند که ترکیبی بهینه برای افزایش بهرهوری محسوب میشود. همچنین وضعیت تحصیلات کارکنان و سرانه آموزشی در سطح مطلوبی قرار دارد.
فتحعلی با اشاره به تعداد مشتریان بانک گفت: در حال حاضر بانک قرضالحسنه مهر ایران نزدیک به ۲۲ میلیون مشتری دارد که حدود یکسوم جمعیت واجد شرایط دریافت خدمات بانکی در کشور را شامل میشود.۹۹.۷ درصد مشتریان حقیقی و تنها ۰.۳ درصد حقوقی هستند. همچنین ۸۲ درصد سپردهها متعلق به اشخاص حقیقی است.
وی در ادامه به توسعه خدمات غیرحضوری اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۵۸ درصد افتتاح حسابها به صورت غیرحضوری انجام میشود و هدفگذاری بانک، انتقال خدمات خرد و اجتماعی به بسترهای دیجیتال و تمرکز شعب بر خدمات شرکتی و تخصصی است. همچنین ۷۸ درصد تسهیلات بانک بهصورت دیجیتال پرداخت میشود که موجب کاهش زمان انتظار مشتریان شده است.
مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران در خصوص تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بیان کرد: بانک تا این مقطع ۷۳ درصد از بودجه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را محقق کرده و از مجموع ۸.۶ همت منابع پیشبینیشده، بیش از ۶.۳ همت تسهیلات پرداخت شده است که عمدتاً بهصورت غیرحضوری انجام شده است.
فتحعلی درباره مطالبات غیرجاری بانک گفت: نسبت مطالبات غیرجاری بانک در پایان آذرماه ۱۴۰۴ حدود یک درصد است که رقمی بسیار مطلوب در مقایسه با شبکه بانکی کشور به شمار میرود. بخش عمده این مطالبات نیز ناشی از شرایط خاص جنگ ۱۲روزه و مهلتهای اعطایی بانک مرکزی بوده که روند کاهشی آن آغاز شده است.
وی با اشاره به استفاده از فناوریهای نوین در اعتبارسنجی افزود: بانک قرضالحسنه مهر ایران با بهرهگیری از هوش مصنوعی و اعتبارسنجی هوشمند، فرآیند پرداخت تسهیلات را تسهیل کرده و در بسیاری از موارد بدون دریافت چک یا سفته و صرفاً بر اساس رتبه اعتباری مشتری اقدام میکند؛ رویکردی که حفظ کرامت مشتریان را در اولویت قرار داده است.
مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران، با اشاره به تکالیف بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی، اعلام کرد: امسال رشد نقدینگی حدود ۲۶ درصد بوده و نقطه اوج آن ۳۸ درصد بوده است.
وی افزود: بانک مهر ایران با تمرکز بر ترازنامه و هدایت جذب سپردهها به سقفهای مشخص، تلاش دارد درصد ابلاغی بانک مرکزی را محقق کرده و محدودیتی در پرداخت تسهیلات ایجاد نشود.
رتبههای برتر بانک در سپردهها و تسهیلات
فتحعلی با اشاره به جایگاه بانک در بین بانکهای بورسی گفت: بانک در سپردههای قرضالحسنه پسانداز رتبه اول، در سپردههای جاری رتبه چهارم و در اتصال سپردههای پسانداز و جاری رتبه دوم را کسب کرده است.
وی تاکید کرد: این رتبهها نشاندهنده اعتماد مردم و جذب منابع در شرایط اقتصادی تورمی است. همچنین بانک در حوزه تحصیلات رتبه پنجم را کسب کرده و تا کنون ۸۹ درصد منابع سپردهای خود را در حوزه تسهیلات مصرف کرده است.
بانک با ۵۳۱ شعبه فعال در سراسر کشور خدماترسانی میکند.
سال گذشته بانک بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده تحصیلی ارائه کرده که بیشترین رقم در سیستم بانکی بوده است.
فتحعلی تاکید کرد: با توسعه بانکداری دیجیتال، تلاش داریم سرانه خدمات را حفظ و نرخ تمامشده تسهیلات را کاهش دهیم و حتی نرخ سود ۴ درصدی را کاهش دهیم.
وی به فعالیت بازارهای طلا و ارز اشاره کرد و گفت: این موضوع انگیزه سپردهگذاری در بانک را کاهش داده است، اما با مدیریت منابع و توسعه بانکداری دیجیتال، منابع حفظ و به اهداف عدالت مالی و واسطهگری منتقل میشوند.
وی عنوان کرد: بانک در رتبه ششم سود خالص تا پایان شهریور قرار دارد، که عمدتاً از خدمات بانکی حاصل شده است.
سرمایه بانک با برنامه افزایش تا ۲۲ همت، رتبه هفتم را کسب خواهد کرد. نسبت سرمایه و تابآوری بانک وضعیت مطلوبی دارد.
مطالبات غیرجاری و شفافیت عملکرد
فتحعلی با تاکید بر کاهش مطالبات غیرجاری گفت: کمترین درصد در بین بانکهای غیر بورسی را داریم و جایگاه بانک با مدیریت صحیح و اعتماد مردم حفظ شده است.