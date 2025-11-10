به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، در راستای اجرای سیاست‌های اعتباری این بانک مبنی بر شناسایی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، رئیس شعبه بلوار کشاورز بانک توسعه صادرات ایران از شرکت دانش‌بنیان «سیال نیرو صنعت» (SNS)، تولیدکننده انواع قطعات خودرو، واقع در شهرک صنعتی نظرآباد استان البرز، بازدید کرد.

در جریان این بازدید حمید فاضل نیا ضمن معرفی بسته خدمات پیشنهادی بانک برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، به تسریع زمینه‌های گسترش همکاری‌های اعتباری و حمایتی متقابل پرداخت.

وی ضمن معرفی بسته خدمات اعتباری طرح «الماسان» خاطر نشان کرد: این طرح با هدف ارائه خدمات جامع و متمایز به شرکت‌های تولیدی و صادراتی، شامل تسهیلات مالی، مشاوره در حوزه صادرات، ارائه ضمانت‌نامه‌ها و خدمات ارزی می‌باشد. استفاده از این طرح به شرکت‌های دانش‌بنیان امکان می‌دهد تا ضمن تأمین نیازهای مالی خود، توانمندی تولید و صادرات خود را افزایش دهند و در بازارهای داخلی و خارجی رقابت‌پذیرتر شوند.

شایان ذکر است، شرکت «سیال نیرو صنعت» ضمن عرضه محصولات خود در بازار داخلی با بهره مندی از خدمات ارزی بانک توسعه صادرات ایران، مسیر توسعه و خودکفایی تولیدات دانش‌بنیان را با قدرت ادامه می‌دهد.

