چرا هنوز ۶۰٪ بیمهها از "آشناها" خریداری میشن؟
وقتی خسارت طرف مقابل اعلام شد، تازه فهمید تعهد مالی بیمهنامهاش بهجای سقف ۱۰۰ میلیون تومان، فقط ۵۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان ثبت شده بود.
محمدرضا هر سال بیمه شخص ثالث خودرو را از «آقای نادری» میخرید؛ نمایندهای قدیمی و آشنا که سالها همسایهشان بود و همیشه با یک تماس تلفنی، کار را راه میانداخت. اعتماد بینشان قدیمی بود؛ شماره کارت ثابت، صدور سریع بیمهنامه و اطمینان ظاهری از اینکه همهچیز مثل همیشه است. اما پارسال، یک تصادف شهری همهچیز را تغییر داد.
اشتباهی ساده در انتخاب گزینهی پایه، در ازای نتیجهای سنگین که باعث شد، نیمی از خسارت را خودش پرداخت.
محمدرضا میگوید: نه از روی بیاعتمادی، از روی ناآگاهی اشتباه کردم. فکر میکردم چون آشناست، دیگه نیازی نیست چیزی رو چک کنم.
درسی بزرگ برای خرید بیمه شخص ثالث به محمدرضا
چند ماه بعد، موعد تمدید بیمهنامه محمدرضا رسید.
محمدرضا اینبار تصمیم گرفت قبل از تماس با آقای نادری، خودش نگاهی به قیمتها برای خرید بیمه شخص ثالث بیندازد. محمدرضا با یک سرچ ساده در اینترنت، به بیمهداتکام رسید، سامانهای که در چند ثانیه، تمام شرکتهای بیمه و تعهدهای مالی آنها را کنار هم نشان میداد.
محمدرضا در مقایسهی سادهای که انجام داد، متوجه شد اختلاف قیمت بین بیمه پایه و بیمه با تعهد مالی ۱۰۰ میلیون تومان، تنها چند ده هزار تومان است؛ مبلغی که سال گذشته بهدلیل ناآگاهی از دست داده بود. با انتخاب گزینهی مناسب و ثبت سفارش در سامانه بیمهداتکام، بیمهنامهی جدیدش بهصورت آنی صادر و برایش ارسال شد.
محمدرضا در مورد خرید اینترنتی و بدون شَک خود از سامانه بیمه داتکام میگوید:
«اولش فکر میکردم خرید اینترنتی پر ریسکه. اما وقتی دیدم همهچیز از قیمت تا تعهد مالی روشن و واضح است، خیالم راحت شد.»
خاطرهای شیرین که اشتباه ثبت شده را به فراموشی سپرد
یک هفته پس از خرید بیمه، با محمدرضا تماس گرفتند. صدای خانمی از بیمهداتکام در تلفن شنیده شد که گفت: «آقای محمدرضا... تبریک میگوییم، شما برنده قرعهکشی کمپین بیمه شَکدار نگیر شدید.» در ابتدا تصور کرد اشتباهی رخ داده است، اما وقتی پیام رسمی شرکت هم برایش ارسال شد، مطمئن شد این تماس واقعی است. چند روز بعد، جایزهاش را تحویل گرفت؛ یک دستگاه پلیاستیشن ۵ که لبخند را به چهرهاش برگرداند. و خاطره اشتباه ثبت شده توسط آقای نادری را به کل از خاطر برد.
محمدرضا حتی تا آن روز حتی نمیدانست که بیمهداتکام در حال برگزاری کمپینی با این عنوان است. کمپینی که هدف آن، تشویق مردم به خرید آگاهانهی بیمه شخص ثالث و حذف تردید از تصمیمگیریهای مالی بود. این طرح از ابتدای مهر آغاز شده و تا پانزدهم آبان ادامه دارد و در آن، هر روز دو نفر از خریداران بیمه شخص ثالث، هزینهی بیمهنامهشان را بهصورت وجه نقد دریافت میکنند و هر هفته نیز یک دستگاه پلیاستیشن ۵ به یکی از کاربران به قید قرعه اهدا میشود.
محمدرضا حالا با اطمینان بیشتری از تجربهاش حرف میزند. میگوید: «آن اشتباه باعث شد بفهمم آگاهی خودش نوعی برد است. اما اینبار واقعاً بردم!» برای او، خرید بیمه دیگر با شک و تردید همراه نیست. حالا میداند آشنای واقعی، کسی است که همهچیز را روشن و شفاف نشان دهد؛ همان چیزی که در بیمهداتکام پیدا کرده است.