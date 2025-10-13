خبرگزاری کار ایران
افزایش ۳۶ درصدی پرداخت تسهیلات بانک توسعه صادرات ایران به شرکت‌های دانش‌بنیان

افزایش ۳۶ درصدی پرداخت تسهیلات بانک توسعه صادرات ایران به شرکت‌های دانش‌بنیان
بانک توسعه صادرات ایران از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان مردادماه مبلغ ۸ هزار و ۸۵۳ میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرده است؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۳۶ درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک توسعه صادرات ایران، این بانک در راستای ایفای نقش توسعه‌ای خود در حمایت از زیست‌بوم نوآوری و اقتصاد دانش‌محور در 5 ماه اول سال گذشته 6 هزار و ۴۷۹ میلیارد ریال تسهیلات به شرکت های دانش بنیان پرداخت کرده و مقایسه عملکرد 5 ماهه سال جاری با مدت مشابه سال مالی قبل نشان‌دهنده رشد ۳۶ درصدی حمایت بانک از شرکت‌های فعال در حوزه فناوری و نوآوری در سال 1404 است.

بانک توسعه صادرات ایران در سال ۱۴۰۳ نیز در مجموع ۱۶ هزار و ۲۱ میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرده و بدین ترتیب نقش مؤثری در تأمین مالی طرح‌های فناورانه و تسهیل مسیر تجاری‌سازی دستاوردهای علمی ایفا کرده است.

شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد امروز کشور به‌عنوان موتور محرک توسعه فناوری، نوآوری و بهره‌وری شناخته می‌شوند. این بنگاه‌ها با تکیه بر دانش بومی، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای کیفیت محصولات داخلی، زمینه ورود فناوری‌های ایرانی به بازارهای جهانی را فراهم می‌کنند.

بانک توسعه صادرات ایران با درک این نقش راهبردی، رویکرد خود را بر حمایت هدفمند از بنگاه‌های دانش‌بنیان متمرکز کرده است. این بانک ضمن ارائه تسهیلات ریالی و ارزی، خدمات مشاوره‌ای و اعتباری ویژه‌ای برای تقویت توان مالی و صادراتی این شرکت‌ها در نظر گرفته است.

در برنامه‌های سال جاری، گسترش همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان، استفاده از ابزارهای نوین مالی و توسعه خدمات دیجیتال بانکی از محورهای اصلی فعالیت بانک توسعه صادرات ایران به شمار می‌رود؛ رویکردی که با هدف تسهیل رشد اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش سهم صادرات غیرنفتی کشور دنبال می‌شود.

 

