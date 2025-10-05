خبرگزاری کار ایران
English العربیه
انتشار نسخه جدید همراه‌بانک توسعه تعاون

انتشار نسخه جدید همراه‌بانک توسعه تعاون
نسخه جدید همراه‌بانک توسعه تعاون منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ در این نسخه، امکانات متنوع و به‌روزی در راستای بهبود تجربه کاربری و ارائه خدمات نوین بانکی به مشتریان افزوده شده است.
از جمله مهم‌ترین قابلیت‌های افزوده شده در نسخه جدید می‌توان به مواردی چون امکان تبدیل کارت به شبا، بهبود رابط کاربری خدمت تسهیلات، امکان استعلام دریافت‌کنندگان چک (سامانه صیاد)، امکان استعلام شماره صیاد از طریق شماره سریال چک‌ها، به‌روزرسانی درون‌برنامه‌ای، ذخیره رسید تراکنش‌ها در گالری، دریافت فایل اکسل گردش سپرده، فیلتر پیشرفته برای سپرده‌ها، تغییر سپرده پیش‌فرض کارت اشاره کرد.
نسخه جدید همراه‌بانک توسعه تعاون با هدف تسهیل خدمات مالی، افزایش امنیت و ارتقای سطح رضایت مشتریان طراحی و ارائه شده است. کاربران می‌توانند با به‌روزرسانی نرم‌افزار خود از تمامی قابلیت‌های جدید بهره‌مند شوند.
مشتریان گرامی می‌توانند با مراجعه به لینک زیر نسبت به بروزرسانی همراه‌بانک خود اقدام کنند.

برای دانلود نسخه جدید همراه بانک (12.6.0) اینجا کلیک کنید

 

