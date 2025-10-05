بانک توسعه صادرات ایران، حامی توسعه تجارت خارجی در استان گلستان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، در جریان این بازدید، مهدی عطار سرپرست شعبه گرگان گزارشی از عملکرد و فعالیت‌های بانک توسعه صادرات ایران در استان گلستان ارائه کرد و با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی موجود در استان، بر نقش این بانک در حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی تأکید کرد.

وی ضمن معرفی برخی از خدمات تخصصی بانک توسعه صادرات ایران، خواستار حمایت‌های بیشتر استانداری از شرکت‌های صادرات‌محور استان و نیز تسهیل در توسعه تجارت خارجی با کشورهای همسایه شد.

این دیدار در راستای تقویت تعاملات میان نظام بانکی و بخش‌های اقتصادی استان با هدف حمایت از تولید و صادرات انجام شد.

