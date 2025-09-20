خبرگزاری کار ایران
تقویت نقش بانک توسعه صادرات ایران در حمایت از بخش‌های مولد اقتصاد کشور

بانک توسعه صادرات ایران در سال ۱۴۰۳ با تخصیص اعتبارات به چهار بخش اصلی اقتصاد، نقش مهمی در تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی و صادرات‌محور ایفاء کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط‌ عمومی بانک توسعه صادرات ایران، این بانک در سال ۱۴۰۳ مجموعاً ۷۰۷ هزار و ۵۶۳ میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرده که نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد چشمگیر ۸۴ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین عملکرد اعتباری این بانک در سال ۱۴۰۳ بیانگر رشد قابل توجه حمایت از بخش‌های مولد اقتصاد کشور است. به طوری که مجموع تسهیلات اعطایی بانک در سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۷۰۷ هزار و ۵۶۳ میلیارد ریال رسید که از این میزان ۶۱۶ هزار و ۸۰۲ میلیارد ریال تسهیلات ریالی و ۹۰ هزار و ۷۶۱ میلیارد ریال تسهیلات ارزی بوده است.

در این میان، بخش صنعت و معدن با دریافت مبلغ ۴۶۵ هزار و ۲۷۸ میلیارد ریال (۶۶ درصد کل تسهیلات) بیشترین سهم را به خود اختصاص داد. پس از آن بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی با دریافت مبلغ ۲۲۲ هزار و ۷۳۰ میلیارد ریال (۳۱ درصد سهم) در جایگاه دوم قرار گرفت. همچنین خدمات فنی و مهندسی با دریافت مبلغ ۱۴ هزار و ۹۶۲ میلیارد ریال و بازرگانی و خدمات با دریافت مبلغ ۴ هزار و ۵۹۳ میلیارد ریال از تسهیلات این بانک بهره مند شدند.

مقایسه عملکرد تسهیلاتی بانک توسعه صادرات ایران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل از آن نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲ مجموع تسهیلات بانک به بخش های اقتصادی برابر با ۳۸۴ هزار و ۹۰۶ میلیارد ریال بوده است؛ بدین ترتیب، تسهیلات اعطایی بانک در سال ۱۴۰۳ با رشد ۸۴ درصدی همراه بوده که حاکی از تقویت نقش بانک توسعه صادرات ایران در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، حمایت از تولید ملی و توسعه صادرات غیرنفتی است.

