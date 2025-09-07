تخصصیسازی بانکها در دستور کار بانک مرکزی؛
ظرفیتهای جدید بانک قرضالحسنه مهر ایران معرفی شد
مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران، در نشست خبری به مناسبت هفته دولت، از تصویب و ابلاغ دستورالعمل بانکهای قرضالحسنه توسط هیئت عالی بانک مرکزی خبر داد و گفت: این دستورالعمل ظرفیتهای بسیار خوبی برای توسعه خدمات بانکهای قرضالحسنه ایجاد کرده است که به زودی در مجمع بانک به تصویب خواهد رسید.
فتحعلی با اشاره به برنامههای بانک برای ارائه خدمات مالی نوین توضیح داد: علاوه بر واسطهگری مالی در قالب عقد قرضالحسنه، بانک قصد دارد خدمات بانکی و مالی را از طریق API و در قالب خدمات مشاوره مدیریت و خدمات ارزش افزوده به مشتریان ارائه کند.
ارائه خدمات متنوع در بانک قرضالحسنه مهر ایران
وی همچنین به توسعه خدمات ارزی و صدور ضمانتنامه بانکی اشاره کرد و افزود: بانک قرضالحسنه مهر ایران هماکنون میتواند همانند بانکهای تجاری، با وجود محدودیت در جذب سپردههای سرمایهگذاری، از منابع ارزانقیمت استفاده و خدمات متنوعی را ارائه دهد.
مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران درباره سقف تسهیلات و تسهیلات ویژه اصناف توضیح داد: با ابلاغ رکن اعتباری بانک مرکزی، بانک میتواند سقف تسهیلات اشخاص حقیقی را تا ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان ارتقاء دهد و اصناف و کسبوکارهای خرد نیز تا سقف یک میلیارد تومان از تسهیلات بهرهمند شوند.
فتحعلی اعلام کرد: این بانک بهعنوان یک بانک استاندارد و سوپرمارکت مالی، تمامی خدمات مورد نیاز مشتریان را در قالب تسهیلات و ضمانتنامهها ارائه خواهد کرد و ظرفیت صدور ضمانتنامه تا ده برابر تحصیلات اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده است.
وی عملکرد بانک در سال گذشته را نیز تشریح کرد و افزود: بیش از ۲۱ میلیون مشتری در سراسر کشور تحت پوشش بانک هستند و بیش از ۵ میلیون فقره تسهیلات پرداخت شده است. منابع بانک در یک سال گذشته ۳۹ درصد رشد داشته و به بیش از ۵۱۶ همت رسیده است و سهم بانک از بازار منابع نقدینگی کشور به ۴ درصد رسیده است. سرمایه بانک به ۱۵ همت رسیده که بخش عمده آن از سود انباشته تأمین شده و نسبت کفایت سرمایه بانک ۸.۶۳ درصد است، بالاتر از حداقل الزامی بانک مرکزی.
بانک دارای ۵۴۳ شعبه و باجه فعال در سراسر کشور است