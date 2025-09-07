غلامرضا فتحعلی، مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، در نشست خبری به مناسبت هفته دولت، از تصویب و ابلاغ دستورالعمل بانک‌های قرض‌الحسنه توسط هیئت عالی بانک مرکزی خبر داد و گفت: این دستورالعمل ظرفیت‌های بسیار خوبی برای توسعه خدمات بانک‌های قرض‌الحسنه ایجاد کرده است که به زودی در مجمع بانک به تصویب خواهد رسید.

فتحعلی با اشاره به برنامه‌های بانک برای ارائه خدمات مالی نوین توضیح داد: علاوه بر واسطه‌گری مالی در قالب عقد قرض‌الحسنه، بانک قصد دارد خدمات بانکی و مالی را از طریق API و در قالب خدمات مشاوره مدیریت و خدمات ارزش افزوده به مشتریان ارائه کند.

ارائه خدمات متنوع در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران

وی همچنین به توسعه خدمات ارزی و صدور ضمانتنامه بانکی اشاره کرد و افزود: بانک قرض‌الحسنه مهر ایران هم‌اکنون می‌تواند همانند بانک‌های تجاری، با وجود محدودیت در جذب سپرده‌های سرمایه‌گذاری، از منابع ارزان‌قیمت استفاده و خدمات متنوعی را ارائه دهد.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران درباره سقف تسهیلات و تسهیلات ویژه اصناف توضیح داد: با ابلاغ رکن اعتباری بانک مرکزی، بانک می‌تواند سقف تسهیلات اشخاص حقیقی را تا ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان ارتقاء دهد و اصناف و کسب‌وکارهای خرد نیز تا سقف یک میلیارد تومان از تسهیلات بهره‌مند شوند.

فتحعلی اعلام کرد: این بانک به‌عنوان یک بانک استاندارد و سوپرمارکت مالی، تمامی خدمات مورد نیاز مشتریان را در قالب تسهیلات و ضمانتنامه‌ها ارائه خواهد کرد و ظرفیت صدور ضمانتنامه تا ده برابر تحصیلات اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده است.

وی عملکرد بانک در سال گذشته را نیز تشریح کرد و افزود: بیش از ۲۱ میلیون مشتری در سراسر کشور تحت پوشش بانک هستند و بیش از ۵ میلیون فقره تسهیلات پرداخت شده است. منابع بانک در یک سال گذشته ۳۹ درصد رشد داشته و به بیش از ۵۱۶ همت رسیده است و سهم بانک از بازار منابع نقدینگی کشور به ۴ درصد رسیده است. سرمایه بانک به ۱۵ همت رسیده که بخش عمده آن از سود انباشته تأمین شده و نسبت کفایت سرمایه بانک ۸.۶۳ درصد است، بالاتر از حداقل الزامی بانک مرکزی. بانک دارای ۵۴۳ شعبه و باجه فعال در سراسر کشور است فتحعلی به توسعه شعب و سرمایه انسانی نیز اشاره کردو گفت: بانک دارای ۵۴۳ شعبه و باجه فعال در سراسر کشور و مناطق آزاد است و حدود ۳۸۰۰ نیروی انسانی با بیش از ۹۴ درصد تحصیلات کارشناسی و بالاتر در بانک فعالیت می‌کنند. او همچنین از انجام ۲۱ سفر استانی در سال گذشته خبر داد و تأکید کرد بانک در سال جاری برنامه جذب نیروی انسانی جدید را دنبال خواهد کرد. مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به اقدامات اجتماعی و مسئولیت‌های بانک اشاره کرد و افزود: ۷۴ میلیارد تومان کمک بلاعوض به حوزه‌های اجتماعی از جمله ساخت مدرسه اختصاص یافته و اندیشکده قرض‌الحسنه با همکاری دانشگاه‌ها و حوزه علمیه قم راه‌اندازی شده است. فتحعلی خاطر نشان کرد: بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با رشد تراکنش‌ها و جایگاه چهارم در تراکنش‌های شاپرکی کشور و ارتقای رتبه خود از دهم به چهارم در بین شرکت‌های بورسی در پایان خرداد ماه ۱۴۰۴، در مسیر تبدیل شدن به یک سوپرمارکت مالی استاندارد و ارائه کامل خدمات بانکی و دیجیتال قرار دارد و با کمترین تعداد کارکنان در شعب، برنامه جذب نیرو را برای ارتقای خدمات دنبال می‌کند. "کیو بانک"؛ هسته دیجیتال بانک مهر ایران وی در ادامه بیان کرد: بانک مهر ایران با هدف توسعه بانکداری دیجیتال و ارائه خدمات غیرحضوری، «سرزمین هوشمند مهر» را راه‌اندازی کرده است که هسته مرکزی آن "کیو بانک" است. این پلتفرم خدمات بانکداری اجتماعی، خرد، اصناف و شرکت‌ها را به صورت شخصی‌سازی‌شده ارائه می‌دهد و شامل خدمات ویژه نوجوانان، کودکان، صندوق‌های مساجد و کسب‌وکارهای خرد می‌شود. مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران عنوان کرد: "کیو بانک" به‌عنوان زیرساخت اصلی ارائه خدمات دیجیتال، امکان تراکنش‌های آنلاین، صدور ضمانتنامه، خدمات ارزی و مدیریت مالی را برای مشتریان فراهم کرده و نقش کلیدی در کاهش ازدحام شعب و ارتقای دسترسی مشتریان به خدمات بانک ایفاء می‌کند. فتحعلی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه بانک چطور با دیجیتال‌سازی و هوش مصنوعی ازدحام شعب را کاهش می‌دهد و دسترسی به خدمات را آسان می‌کند، گفت: "کیو بانک"، هسته مرکزی «سرزمین هوشمند مهر»، خدمات بانکی و مالی را به صورت کاملاً غیرحضوری ارائه می‌دهد. این پلتفرم با تضمین هویت کاربران، فرآیند افتتاح سپرده، پرداخت تسهیلات و مدیریت مالی را بدون نیاز به مراجعه حضوری ممکن می‌کند. وی بیان کرد: "کیو بانک" خدمات خود را به گروه‌های اجتماعی، خرد، اصناف و شرکت‌ها اختصاص داده و با اپلیکیشن‌های شخصی‌سازی‌شده، تعاملات شرکت‌های مادر و زیرمجموعه را تسهیل می‌کند. این سامانه همچنین صندوق‌های مساجد، کسب‌وکارهای خانگی و شرکت‌های کوچک را پوشش داده و با کاهش ریسک پولشویی، نظارت بر منابع را تقویت می‌کند. مدیرعامل قرض الحسنه بانک مهر ایران تأکید کرد: "کیو بانک" به‌ عنوان زیرساخت بانکداری دیجیتال و اقتصاد دیجیتال، امکان انجام تراکنش‌های آنلاین، صدور ضمانتنامه، خدمات ارزی و استفاده از بازارگاه دیجیتال را فراهم کرده و با ارائه وام با نرخ چهار درصد، زنجیره‌ای از خدمات بانکی و اقتصادی را به شکل هوشمند و غیرتورمی در اختیار مشتریان قرار می‌دهد.

