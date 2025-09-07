بانک توسعه صادرات ایران، پشتیبان تولید و صادرات صنایع راهبردی
بانک توسعه صادرات ایران با ارائه بستههای اعتباری جامع و ابزارهای نوین مالی، به پشتیبانی از طرحهای تولیدی و صادراتی در تمام استان ها از جمله اصفهان میپردازد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، غلامرضا رومیانینژاد، رئیس اداره کل شعب و بازاریابی منطقه دو با بازدید از دو واحد صنعتی فعال در استان اصفهان، بر حمایت بانک از طرحهای تولیدی و صادراتی این استان تأکید کرد.
مدیرعامل شرکت برق صنعتی مبتکر ضمن قدردانی از حمایت بانک در تأمین سرمایه در گردش سال جاری، روند توسعه صادرات و اجرای فاز اول تولید باتریهای لیتیمی را تشریح کرد.
همچنین، مجموعه گلرنگ فرش بیدگل با برند پایار، از مشتریان قدیمی بانک توسعه صادرات ایران، از انواع خدمات بانک شامل تسهیلات ریالی و ارزی، حوالجات ارزی و کرادفاندینگ بهرهمند شده و با پشتیبانی مالی بانک در توسعه واحدهای تولیدی خود فعال است.
در این بازدید، رومیانینژاد سیاستهای اعتباری و بستههای جامع بانک توسعه صادرات ایران را برای پشتیبانی از سرمایهگذاری، خرید مواد اولیه و واردات شرکتها تشریح کرد تا زمینه توسعه پایدار تولید و صادرات در استان اصفهان فراهم شود.