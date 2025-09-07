خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بانک توسعه صادرات ایران، پشتیبان تولید و صادرات صنایع راهبردی

بانک توسعه صادرات ایران، پشتیبان تولید و صادرات صنایع راهبردی
کد خبر : 1683090
لینک کوتاه کپی شد.

بانک توسعه صادرات ایران با ارائه بسته‌های اعتباری جامع و ابزارهای نوین مالی، به پشتیبانی از طرح‌های تولیدی و صادراتی در تمام استان ها از جمله اصفهان می‌پردازد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، غلامرضا رومیانی‌نژاد، رئیس اداره کل شعب و بازاریابی منطقه دو با بازدید از دو واحد صنعتی فعال در استان اصفهان، بر حمایت بانک از طرح‌های تولیدی و صادراتی این استان تأکید کرد.
مدیرعامل شرکت برق صنعتی مبتکر ضمن قدردانی از حمایت بانک در تأمین سرمایه در گردش سال جاری، روند توسعه صادرات و اجرای فاز اول تولید باتری‌های لیتیمی را تشریح کرد.
همچنین، مجموعه گلرنگ فرش بیدگل با برند پایار، از مشتریان قدیمی بانک توسعه صادرات ایران، از انواع خدمات بانک شامل تسهیلات ریالی و ارزی، حوالجات ارزی و کرادفاندینگ بهره‌مند شده و با پشتیبانی مالی بانک در توسعه واحدهای تولیدی خود فعال است.
در این بازدید، رومیانی‌نژاد سیاست‌های اعتباری و بسته‌های جامع بانک توسعه صادرات ایران را برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاری، خرید مواد اولیه و واردات شرکت‌ها تشریح کرد تا زمینه توسعه پایدار تولید و صادرات در استان اصفهان فراهم شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی