به گزارش ایلنا؛ یکی از طرح‌های "بیمه پارسیان"؛ طرح مانای زندگی پارسیان است که در این طرح اعلام شده امکان صدور بیمه‌نامه از ۱۵ تا ۸۵ سالگی وجود دارد و از مزایای این بیمه‌نامه می‌توان به انتقال مستمری به نسل‌های بعدی ، معاف از مالیات (بر ارث، عایدی و درآمد ) و سود مشارکت سالانه و امکان بازخرید هر زمان اشاره کرد.

در مورد بیمه‌های آینده‌نگر با کامبیز لعل، کارشناس حوزه بیمه گفتگویی کردیم که در ادامه آنرا می‌خوانید؛

لعل به خبرنگار ایلنا گفت: مطابق گزارش‌هایی که از بیمه‌های آینده‌نگر منتشر شده است این نوع بیمه‌ها جامع‌تر هستند و پوشش ریسک بالاتری دارند. آنها باید بتوانند ریسک‌های مالی و کاری را پوشش داده و رفاه خریداران را تامین کنند. همچنین باید سهل‌الوصول، قابل فهم و ساده نیز باشند و به راحتی قابلیت خرید داشته باشند و تمدید شوند و اگر لازم باشد خسارتی پرداخت شود به راحتی انجام شود، بنابراین باید این ویژگی‌ها را داشته باشند تا آینده‌نگر محسوب شود.

لعل در ادامه افزود: موفقیت بیمه‌های آینده‌نگر در ایران در دو بعد فروش و اجرای تعهدات قابل بررسی است. برخی شرکت‌های بیمه‌ای به دلیل مزایای مالیاتی و سود سالانه این بیمه‌نامه‌ها، به‌ویژه در شرایط رکود اقتصادی که سایر فعالیت‌های اقتصادی بازدهی مناسبی ندارند در فروش آن‌ها موفق عمل کرده‌اند. با این حال، موضوع اصلی پایبندی به تعهدات و پرداخت‌های آینده این قراردادهاست.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: ما کشوری داریم که تورم بیش از پنجاه درصد را هم تجربه کرده است و تکرار این شرایط می‌تواند تمام ارزش‌های اقتصادی و منافع آینده چنین بیمه نامه‌هایی را با خطر جدی مواجه کند.

این کارشناس اقتصادی همچنین یادآور شد: بیمه نوعی پوشش ریسک است و زمانی که شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که انواع ریسک‌ها بالاست و به صورت ناگهانی ریسک‌های جدید مانند جنگ به وجود می‌آید، هر قراردادی با چالش مواجه می‌شود.

او افزود: شرایط پیش‌بینی‌ناپذیر مانند وقوع جنگ یا حوادثی نظیر انفجار بندرعباس که در محاسبات ریسک بیمه‌گران پیش‌بینی نشده بود، نمونه‌هایی از دشواری‌های موجود در ارزیابی صحیح ریسک در ایران است. چنین فضای پرریسکی، سرمایه‌گذاری در حوزه بیمه‌های بلندمدت را با ابهامات جدی روبه‌رو می‌کند. بنابراین این شرایط پرمخاطره و پر ریسک در بلندمدت هر سرمایه‌گذاری در رشته‌های بیمه‌ای را با چالش روبرو می‌کند.

انتهای پیام/