حمایت بانک توسعه صادرات ایران از صادرات غیرنفتی؛ تقویت تولید ملی و حضور در بازارهای جهانی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، این بانک با طراحی بسته‌ اعتباری متنوع الماسان و همچنین صدور انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی، شرایطی فراهم کرده تا صادرکنندگان بتوانند سرمایه در گردش مورد نیاز برای تولید صادرات‌محور را تأمین کنند.



همچنین بانک توسعه صادرات ایران در سال ۱۴۰۳ بیش از ۸۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های کوچک و متوسط با رویکرد حمایت از صادرات اختصاص داد.

بدین ترتیب تسهیلات پرداخت شده بانک توسعه صادرات ایران در سال 1403 به شرکت های کوچک و متوسط نسبت به سال 1402 رشد 55 درصدی یافته است.



تمرکز بر صادرات دانش‌بنیان و صنایع نوین

یکی از راهبردهای کلیدی بانک، حمایت از صادرات محصولات دانش‌بنیان و فناورانه است. با اعطای تسهیلات ویژه به شرکت‌های دانش‌بنیان، زمینه‌ای برای حضور کالاها و خدمات فناورانه ایران در بازارهای منطقه‌ای فراهم شده است. این اقدام نه تنها به ارزآوری پایدار کمک می‌کند بلکه تصویر جدیدی از اقتصاد ایران به جهان ارائه می‌دهد.



در سال 1403 دانش بنیان ها مبلغ 16 هزار و 21 میلیارد ریال از بانک توسعه صادرات ایران تسهیلات دریافت کردند که نسبت به سال مالی 1402 رشد 16 درصدی و در مقایسه با سال 1401 افزایش چشمگیر 89 درصدی را ثبت کرده است.



تأثیر کلان بر اقتصاد کشور

حمایت بانک توسعه صادرات ایران از صادرات غیرنفتی، دو اثر کلیدی بر اقتصاد ایران داردکه شامل کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تنوع‌بخشی به منابع ارزی کشور و ایجاد اشتغال پایدار از طریق رونق صنایع صادرات‌محور و کوچک و متوسط می شود.



هفته دولت بهانه ای برای ارزیابی عملکرد بخش های مختلف است و بانک توسعه صادرات ایران با تکیه بر توان تسهیلات دهی و تمرکز بر توسعه صادرات غیر نفتی همواره در کنار صادرکنندگان و صنایع مختلف ایستاده است.

