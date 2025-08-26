رکوردشکنی بانک ملی در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری

به گزارش ایلنا، طی سال‌های اخیر حمایت از خانواده و ترویج ازدواج از مهم‌ترین سیاست‌های کلان کشور بوده است. در همین راستا بانک ملی ایران به عنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین بانک‌های کشور برای تحقق این سیاست‌ها گام‌های بزرگی برداشته است به طوریکه در ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه در دو حوزه فرزندآوری و ازدواج در مقایسه با سایر بانک‌ها به صورت پیشتازانه عمل کرده است. در ادامه، عملکرد این بانک را در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به صورت تحلیلی بررسی می‌کنیم.

عملکرد بانک ملی در پرداخت وام فرزندآوری

بر اساس گزارش‌های رسمی بانک ملی ایران، این بانک در بازه زمانی فروردین تا پایان تیرماه ۱۴۰۴، تعداد ۲۸ هزار و ۳۱۹ فقره وام فرزندآوری به ارزش حدود ۲۶ هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است. این رقم به معنای اختصاص روزانه وام به بیش از ۲۳۰ خانواده است که نشان‌دهنده پایبندی بانک به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین مسئولیت اجتماعی آن است.

پیشتازی بانک ملی ایران در پرداخت این نوع تسهیلات، با فاصله چشمگیری نسبت به سایر بانک‌ها همراه بوده و این موضوع بیانگر ظرفیت و توان مالی و اجرایی بانک در پاسخ به نیازهای خانوارهای ایرانی است. در واقع، این عملکرد، بانک ملی را به عنوان یکی از ارکان مهم در تحقق اهداف سیاست‌های جمعیتی کشور معرفی می‌کند.

پرداخت وام ازدواج؛ محرکی برای ترویج سنت حسنه

در حوزه وام ازدواج نیز بانک ملی ایران طی چهار ماه نخست سال جاری، ۳۳ هزار و ۴۶۷ فقره وام قرض‌الحسنه به ارزش بیش از ۱۱۲ هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است. این حجم گسترده از تسهیلات نشان می‌دهد که بانک ملی با هدف تسهیل ازدواج جوانان و کاهش مشکلات مالی زوج‌های جوان، بخش قابل توجهی از منابع خود را به این حوزه اختصاص داده است.

با توجه به گزارش‌های بانک مرکزی، در مجموع ۶۹۱ هزار و ۹۰۴ فقره وام قرض‌الحسنه به ارزش ۵۷۸ هزار میلیارد ریال توسط بانک ملی در این مدت پرداخت شده است که وام ازدواج سهم چشمگیری از این تسهیلات را تشکیل می‌دهد. این آمار نشان‌دهنده جایگاه برتر بانک ملی در بین سایر بانک‌های کشور است.

یکی از نکات برجسته این عملکرد، کاهش صف انتظار متقاضیان وام ازدواج به دلیل تسریع در فرآیند پرداخت و افزایش مبلغ وام است که توانسته رضایت متقاضیان را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

پیشتازی بانک ملی ایران در پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه فرزندآوری و ازدواج اهمیت ویژه‌ای دارد چرا که با پرداخت این حجم از تسهیلات، بانک ملی نقش مهمی در تقویت بنیان خانواده‌های ایرانی ایفاء کرده است. کاهش دغدغه‌های مالی خانواده‌ها و زوج‌های جوان، انگیزه‌ای برای تشکیل خانواده و فرزندآوری بیشتر فراهم می‌آورد که از سیاست‌های کلان کشور در جهت مقابله با کاهش نرخ جمعیت است.

این عملکرد نشان‌دهنده تعهد بانک ملی به مسئولیت‌های اجتماعی و تلاش آن برای بهبود شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه است. اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مشارکت فعال در این حوزه، بانک را در جایگاهی قابل احترام قرار داده است.

پرداخت این حجم گسترده از تسهیلات، نیازمند زیرساخت‌های مالی و مدیریتی قوی است که بانک ملی توانسته به خوبی آن را مدیریت کند و پاسخگوی تقاضای بالا باشد. این موفقیت می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر بانک‌های کشور باشد تا در راستای حمایت از خانواده و جوانان، فعالیت‌های مشابهی را توسعه دهند.

بانک ملی ایران در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴، با پرداخت بیش از ۶۲ هزار فقره وام فرزندآوری و ازدواج به ارزش مجموع بیش از ۱۳۷ هزار میلیارد ریال، نقش کلیدی و بی‌بدیلی در حمایت از خانواده‌ها و جوانان کشور ایفاء کرده است. این عملکرد برجسته، نشان‌دهنده عزم بانک برای تحقق اهداف توسعه پایدار، تقویت نهاد خانواده و افزایش رفاه اجتماعی است.

ادامه و تعمیق این روند می‌تواند تأثیر مثبت و پایداری بر رشد جمعیت و بهبود شرایط اقتصادی جوانان و خانواده‌ها داشته باشد و بانک ملی ایران را به عنوان پیشگام اصلی در سیاست‌های حمایتی کشور مطرح کند.

