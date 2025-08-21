اعلام شعب کشیک بانک ایران زمین در استان های تهران و البرز در روز شنبه یکم شهریور ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی؛ مشتریان می توانند در روز شنبه یکم شهریور از ساعت ۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ طبق لیست زیر جهت انجام امور بانکی خود به شعب بانک ایران زمین در استان های تهران و البرز مراجعه کنند:

فاطمی ۱۰۷، شیخ بهایی ۱۰۹، جوادیه ۱۱۷، بهبودی ۱۲۳، سرو ۱۲۹، شهران ۱۵۴، گیشا ۱۸۳، ولنجک ۱۸۵، شهید بهشتی ۱۲۰۲، عظیمیه ۱۲۱۲، آزادی رجایی شهر ۱۲۱۳، فردیس ۱۲۱۴، آپادانا کد ۱۰۵، خیابان پارک ۱۰۶، امیراکرم ۱۱۰، الهیه ۱۱۲، ناصر خسرو ۱۱۳، حکیمیه ۱۱۹، نارمک ۱۲۰، رودهن ۱۲۴ ، دهم فروردین ۱۳۶، لواسانی ۱۳۸، خاوران ۱۴۶، پارک ملت ۱۴۸، پاسداران ۱۵۵، شهید مدنی ۱۵۷، فلکه اول تهرانپارس ۱۵۸ ، اندرزگو ۱۸۷، شعبه مرکزی کد ۵۰۰، شعبه فلسطین (دیجیتال) کد ۲۰۰

همچنین مرکز ارتباط مشتریان بانک ایران زمین با شماره ۰۲۱۲۴۸۰۹ پاسخگوی سوالات مشتریان گرامی خواهد بود.

