بانک توسعه تعاون در راستای حمایت از ازدواج جوانان و تقویت توان مالی زوج‌های جوان، از طرح جدید تسهیلاتی با عنوان «وصال» رونمایی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ بر اساس این طرح، زوج‌هایی که از طریق سامانه بانک مرکزی به بانک توسعه تعاون معرفی و وام ازدواج خود را دریافت کرده‌اند، در صورت سپرده‌گذاری وام ازدواج حداکثر تا ۶۰ روز پس از دریافت آن نزد بانک، می‌توانند از تسهیلات تکمیلی طرح وصال بهره‌مند شوند.

تسهیلات وصال تا سقف ۱,۵۰۰ میلیون ریال با دو نوع نرخ سود قابل پرداخت است: ۴ درصد برای تسهیلات قرض‌الحسنه و ۱۵ درصد برای تسهیلات مرابحه. مدت بازپرداخت نیز بین ۱۲ تا ۳۶ ماه متغیر خواهد بود.

از مهم‌ترین ویژگی‌های طرح وصال می‌توان به عدم نیاز به ارائه مجدد مدارک، افزایش منابع مالی برای پوشش هزینه‌های ازدواج، امکان دریافت تسهیلات کم‌بهره و بازپرداخت سه‌ساله اشاره کرد.

 

