رویکرد متوازن بانک توسعه صادرات ایران در حمایت از صنایع صادرات محور

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، بیش از ۹۰ درصد این مبلغ به صنایع تولیدی و صادرات محور تخصیص یافته؛ به‌طوری که سهم صنعت ۵۶ درصد، کشاورزی و صنایع تبدیلی ۲۸ درصد و پتروشیمی ۱۴ درصد بوده است.

این رویکرد حمایتی باعث شده که در دو سال اخیر بیش از 830 هزارمیلیارد ریال تسهیلات ریالی معادل 53 درصد از کل تسهیلات پرداختی در 32 سال گذشته فعالیت این بانک به بخش های تولیدی صادرات محور پرداخت شده است.

رشد کمی و کیفی در تسهیلات اعطایی را می توان نتیجه سیاست‌های هدفمند اعتباری و استفاده از دانش روز بانکداری متناسب با شرایط اقتصادی کشور است.

این بانک تاکنون تأمین مالی بیش از ۳۰۰ پروژه ملی و صادراتی به ارزش ۱۵ میلیارد دلار را در کارنامه دارد که صنایع پتروشیمی، فولاد، معدن، خودروسازی، دارو و بیوتکنولوژی، برق و تجهیزات نیروگاهی، بنادر و حمل‌ونقل شهری را شامل می‌شود.

همچنین از مهم‌ترین رویکردهای این بانک در سال‌های اخیر می‌توان به اجرای تأمین مالی زنجیره‌ای در صنایع کلیدی، حمایت هدفمند از خوشه‌های صنعتی صادرات‌محور، همکاری با صندوق توسعه ملی برای پروژه‌های زیرساختی و ارائه خدمات مشاوره صادراتی و مدیریت ریسک به صادرکنندگان اشاره کرد.

این اقدامات، علاوه بر ارتقای سودآوری و نسبت کفایت سرمایه، به تقویت جایگاه این بانک به عنوان بازوی اصلی تأمین مالی صادرات غیرنفتی کشور منجر شده است.

انتهای پیام/