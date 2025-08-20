اعلام شعبه کشیک بانک توسعه صادرات ایران در روز شنبه اول شهریور ماه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، با توجه به اطلاعیه شورای هماهنگی بانک ها و تصمیم دولت مبنی بر تعطیلی روز شنبه اول شهریور ماه 1404 به دلیل تداوم گرمای شدید و ضرورت صرفه جویی در مصرف آب و برق، شعبه میرداماد این بانک به عنوان شعبه کشیک در تهران از ساعت 8 تا 12 فعال خواهد بود.

نحوه فعالیت سایر شعب بانک توسعه صادرات ایران در سایر استان ها بر اساس تصمیم استانداری هاست.

