این بانک با اتخاذ رویکردی آینده‌نگر و تمرکز بر تحول دیجیتال، سیاست حمایتی خود را بر پشتیبانی از صنایع دانش‌بنیان و سایر صنایع صادرات محور متمرکز کرده و این رویکرد فناورانه، ضمن تقویت زیرساخت‌های نوین مالی، زمینه‌ساز توسعه خدمات نوآورانه بانکی در خدمت نسل جدید صنایع کشور شده است.

بانک توسعه صادرات ایران به عنوان یک بانک تخصصی، مسیر تعامل مستقیم با مراکز علمی و فناوری کشور را در پیش گرفته و با امضای تفاهم‌نامه‌های راهبردی با نهادهای مرتبط، بستر لازم برای تأمین مالی هدفمند این حوزه را فراهم کرده است.

بنابراین گزارش ، تفاهمنامه همکاری سه جانبه بین بانک توسعه صادرات ایران، صندوق توسعه ملی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان نهاد ریاست جهموری با هدف تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه های دانش بنیان صادراتی، امضا شد.

همچنین تفاهم نامه همکاری نیز بین بانک توسعه صادرات ایران و صندوق نوآوری و شکوفایی برای حمایت از فعالیت‌های فناورانه و نوآورانه شرکت‌های دانش‌بنیان و تحرک اقتصادی در حوزه‌های مختلف فناوری و نوآوری منعقد شد.

علاوه بر این، تدوین و اجرای بسته جامع اعتباری الماسان به‌عنوان یکی از برنامه‌های کلیدی بانک، پاسخی به نیازسنجی دقیق واحدهای تولیدی، صادراتی و دانش‌بنیان محسوب می‌شود. اجرای کامل این بسته می‌تواند سهم قابل توجهی در پشتیبانی از تجارت خارجی کالا و خدمات دانش‌بنیان ایفاء کند.

اهمیت این رویکرد حمایتی در سطح ملی نیز مورد تأیید قرار گرفته است. به طوری که چندی پیش در نخستین اجلاس بررسی پیشرفت‌ها و تقدیر از پیشگامان زیست‌بوم دانش‌بنیان که با عنوان «ایران دانش‌بنیان» برگزار شد، افشین خانی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران به پاس تعهد و نوآوری در حمایت از زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور، از سوی حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با اهدای لوح و تندیس ویژه مورد تقدیر قرار گرفت.

تحلیلگران معتقدند حرکت بانک توسعه صادرات ایران در مسیر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، نه‌تنها توان صادراتی کشور را تقویت می‌کند، بلکه جایگاه ایران را در بازارهای جهانی فناوری ارتقا بخشیده و پیوندی مؤثر میان دانش، تولید و صادرات برقرار می‌سازد.

