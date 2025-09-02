تعاون؛ کلید توسعه اقتصادی و اجتماعی در ایران
وحید حاجی حتملو، تعاون را نمادی از همکاری و مشارکت گروهی برای تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشترک دانست و تأکید کرد که تعاونیها نقش مهمی در کاهش فقر، ایجاد اشتغال و توزیع عادلانه ثروت دارند.
وحید حاجی حتملو، مدیرعامل پیشین بانک بینالمللی توسعه در ونزوئلا به مناسبت روز تعاون در گفتگو با خبرنگار ایلنا، به مفهوم تعاون اشاره کرد و گفت: تعاون به معنای همکاری و مشارکت گروهی برای دستیابی به اهداف مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در ایران، بخش تعاون بهعنوان یکی از سه بخش اصلی اقتصاد (دولتی، خصوصی و تعاونی) در قانون اساسی (اصل ۴۴) شناخته شده است. تعاونیها با هدف کاهش فقر، ایجاد اشتغال، توزیع عادلانه ثروت و حمایت از اقشار کمدرآمد فعالیت میکنند.
وی بر اهمیت تعاون در اسلام و ارتباط آن با اهداف بانک توسعه تعاون تاکید کرد و افزود : تعاون بهعنوان یک اصل اخلاقی و اجتماعی در قران کریم مورد تاکید قرار گرفته است. خداوند در آیه ۲ سوره مائده بر اهمیت همکاری در امور خیر تأکید دارد.
مدیرعامل پیشین بانک بینالمللی توسعه در ونزوئلا ادامه داد: بانک توسعه تعاون با هدف تقویت بخش تعاون تأسیس شده است. این بانک با ارائه تسهیلات به تعاونیها، به ترویج فرهنگ همکاری و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی کمک میکند، که با اصل تعاون در اسلام همراستاست. تعاونیهای تولیدی، مصرف و مسکن تحت حمایت بانک میتوانند به تحقق نیکی و تقوا در جامعه کمک کنند.
تعاون؛ راهکاری برای عدالت اقتصادی و کاهش شکاف طبقاتی
حاجی حتملو در خصوص تعاون و عدالت اقتصادی تشریح کرد: تعاون راهی برای توزیع عادلانه ثروت و کاهش شکاف طبقاتی است. بانک توسعه تعاون با تأمین مالی تعاونیها، به توزیع عادلانه سود و منافع بین اعضاء کمک میکند تا این امر بهویژه در تعاونیهای کارگری و تولیدی، به بهبود معیشت کارگران و کاهش فقر منجر شود، که با هدف بانک برای توسعه متوازن و حمایت از اقشار کمدرآمد همخوانی دارد.
وی به ارتباط تعاون و تقویت جامعه اسلامی اشاره کرد و گفت: تعاونیها در اسلام ابزاری برای توانمندسازی جامعه و کاهش وابستگی هستند. پیمان اخوت در صدر اسلام نمونهای از تعاون اجتماعی و اقتصادی بود که پیامبر (ص) بین مهاجران و انصار برقرار کردند.
مدیرعامل پیشین بانک بینالمللی توسعه در ونزوئلا اظهار کرد: بانک توسعه تعاون با حمایت از تعاونیها در بخشهای مختلف (مانند کشاورزی، صنعت و خدمات)، به خودکفایی و توانمندسازی جوامع محلی کمک میکند. این امر به ویژه در مناطق کمتر برخوردار که بانک بر آنها تمرکز دارد، به تقویت اقتصاد اسلامی و کاهش وابستگی به منابع خارجی منجر میشود.
الگوبرداری بانک توسعه تعاون از نظام وقف و صدقات جاریه در اسلام
حاجی حتملو در پایان نمونههای تعاون در اسلام و الهام برای بانک را بیان کرد و افزود: نظام وقف و صدقات جاریه در اسلام نمونهای از تعاون برای حمایت از نیازمندان است و بانک توسعه تعاون میتواند با الگوبرداری از این نظام، برنامههای ویژهای برای حمایت از کارگران و تعاونیهای محروم طراحی کند، مانند تسهیلات بلاعوض یا کمبهره برای تعاونیهای مناطق محروم.