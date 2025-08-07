خبرگزاری کار ایران
پیام تبریک مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران به مناسبت روز خبرنگار

دکتر افشین خانی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با تبریک روز خبرنگار و قدردانی از تلاش‌های ارزشمند اصحاب رسانه در ارتقا و گسترش آگاهی عمومی، پیامی به این مناسبت صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران؛ در این پیام آمده است:

«هفدهم مرداد، روز خبرنگار، فرصتی مغتنم برای پاسداشت قلم‌های روشنگر، اندیشه‌های متعهد و نگاه‌های پرسش‌گر اهالی رسانه است؛ آنان که با صداقت، مسئولیت‌پذیری و پایبندی به حقیقت، مسیر آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی را هموار می‌سازند.

بانک توسعه صادرات ایران، به عنوان نهادی تخصصی و توسعه‌ای در خدمت صادرات غیرنفتی کشور، قدردان همراهی و نقش مؤثر خبرنگارانی است که با پوشش حرفه‌ای اخبار و تحلیل‌های مرتبط، خدمات و مأموریت‌های این بانک را به‌درستی برای افکار عمومی تبیین می‌کنند. شما پیام‌آوران روشنگری هستید که با ایجاد پل اعتماد میان نهادهای اقتصادی و جامعه، زمینه‌ساز ارتقای شفافیت و پاسخ‌گویی در نظام بانکی می‌شوید.

ضمن تبریک این روز فرخنده، از تلاش‌های تمامی خبرنگاران گران‌قدر، به‌ویژه فعالان حوزه اقتصادی و بانکی که با نگاهی دقیق و حرفه‌ای، عملکرد و خدمات این بانک را به مخاطبان منتقل می‌کنند، صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم.

امید است با تداوم همدلی، شفافیت و تعامل سازنده، شاهد شکوفایی روزافزون جامعه رسانه‌ای کشور و ارتقای جایگاه نظام بانکی در مسیر توسعه اقتصادی ایران عزیز باشیم.»

 

