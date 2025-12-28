بررسی افت تولید، رکود بازار و ضوابط قیمتگذاری در صنعت لوازم خانگی
بهدنبال درخواست انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و در چارچوب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه درباره بررسی قیمت لوازم خانگی، نشستی صبح امروز، یکشنبه هفتم دیماه، با حضور نمایندگان انجمن و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برگزار شد.
به گزارش ایلنا: در این نشست، علیرضا موسویمجد، نایبرئیس هیأتمدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، و نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن، با شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت، و کارشناسان این حوزه دیدار و گفتوگو کردند.
در این جلسه موضوعاتی از جمله دلایل افت تولید، رکود حاکم بر بازار و آثار اجرای قانون حمایت از مرزنشینان بر صنعت لوازم خانگی مورد بررسی قرار گرفت.
طرفین توافق کردند مستندات مربوط به آسیبهای ناشی از اجرای این قانون و همچنین راهکارهای اجرایی کاهش تبعات آن، از سوی انجمن به سازمان حمایت ارسال شود تا زمینه همافزایی برای کاهش آثار منفی این رویه فراهم شود.
در حوزه قیمتگذاری لوازم خانگی، سازمان حمایت با تأکید بر درک شرایط تولید، بر ضرورت تدوین ضوابطی تأکید کرد که منافع همه ذینفعان را در نظر بگیرد.
همچنین مقرر شد پیگیری موضوعات مرتبط با قیمتگذاری با همکاری انجمن صنایع لوازم خانگی ادامه یابد.