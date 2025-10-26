سید محمد فتاح جهرمی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به ورود نسل Z به بازار کار صنعت ساختمان گفت: «این نسل با فناوری و داده بزرگ شده‌اند و نگاهش به کار با نسل‌های گذشته تفاوت بنیادین دارد. نسلZ به دنبال خلاقیت، معنا و سرعت در پیشرفت است و از محیط‌های کاری بسته و سنتی فاصله می‌گیرد.»

او با تأکید بر شکاف موجود بین ساختار فعلی صنعت و انتظارات این نسل، افزود: «صنعت ساختمان، از کارگاه‌های اجرایی تا کارخانه‌های تولید مصالح ساختمانی، نیازمند تحول در روش‌های مدیریتی است. ما هنوز بسیاری از فرایندها را به‌صورت دستی و سنتی انجام می‌دهیم، در حالی که نسل جدید به مدیریت دیجیتال، هوش مصنوعی و شفافیت داده‌ها اعتقاد دارد.»

نسل Z که به «بومیان دیجیتال» شهرت دارند، ابزارهای سنتی مدیریت و ارتباطات درون سازمانی را ناکارآمد می‌دانند. آن‌ها به دنبال سیستمی هستند که در آن تصمیم‌گیری‌ها بر اساس تحلیل داده‌ها صورت گیرد و امکان همکاری شفاف و چابک فراهم باشد؛ رویکردی که در سامانه‌هایی نظیر «مازیس» برای مدیریت زنجیره تأمین ساخت‌وساز و در پلتفرم‌هایی مانند «سیوان‌لند» برای تسهیل خرید و فروش مصالح، دنبال می‌شود.

نسل زد و ضرورت بازنگری در مدیریت شرکت‌های ساختمانی

به گفته فتاح جهرمی، ورود نسل Z فرصتی برای نوسازی ساختار مدیریتی در واحدهای تولیدی و شرکت‌های ساختمانی است:«شرکت‌های ساختمانی و واحدهای تولیدی مرتبط باید از هم‌اکنون برنامه‌ای مشخص برای جذب، آموزش و نگهداشت نیروهای نسل Z داشته باشند. این نسل کار تیمی آنلاین، استقلال فکری و محیط‌های شفاف را ترجیح می‌دهد. در آینده نزدیک، واحدهایی که نتوانند خود را با این رویکرد هماهنگ کنند، از رقابت کنار خواهند رفت.»

او با تأکید بر اهمیت یادگیری متقابل مدیران و نیروهای جوان خاطرنشان کرد:«تحول نسلی فقط در ابزار نیست، در نوع نگرش هم هست. مدیرانی که می‌خواهند بمانند باید زبان نسل دیجیتال را یاد بگیرند؛ نسلی که با داده تصمیم می‌گیرد، با فناوری رشد می‌کند و با سرعت تغییر سازگار است.»

آینده صنعت ساختمان در دستان نسل داده‌محور

جهرمی در پایان با تأکید بر ضرورت آماده‌سازی زیرساخت‌های فناورانه گفت:«شرکت‌ها و واحدهای تولیدی پیشرو باید زیرساخت‌های مدیریتی و فناورانه خود را بازطراحی کنند. آینده صنعت ساختمان متعلق به نسلی است که با تفکر هوشمندانه، داده‌محور و جهانی رشد کرده است.»

