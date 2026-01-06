خبرگزاری کار ایران
خبرگزاری پلیس اعلام کرد:

شهادت یکی از کارکنان انتظامی استان ایلام

شهادت یکی از کارکنان انتظامی استان ایلام
خبرگزاری پلیس اعلام کرد: یکی از کارکنان نیروی انتظامی استان ایلام در پی درگیری مسلحانه با اغتشاشگران در شهرستان ملکشاهی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری پلیس، ستوان سوم احسان آقاجانی از کارکنان انتظامی استان ایلام، دقایقی پیش بر اثر اصابت مستقیم گلوله اغتشاشگران در شهرستان ملکشاهی به شدت مجروح شد.

این مأمور فداکار که در جریان مأموریت و بر اثر تیراندازی مستقیم به ناحیه قفسه سینه دچار جراحت شدید شده بود، با وجود تلاش بی‌وقفه کادر درمان به دلیل شدت جراحات وارده به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

بر پایه این گزارش، در جریان این درگیری مسلحانه متاسفانه سه نفر دیگر از کارکنان انتظامی در محل مجروح و به مراکز درمانی اعزام شدند.

 

