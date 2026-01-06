شهادت یکی از کارکنان انتظامی استان ایلام

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری پلیس، ستوان سوم احسان آقاجانی از کارکنان انتظامی استان ایلام، دقایقی پیش بر اثر اصابت مستقیم گلوله اغتشاشگران در شهرستان ملکشاهی به شدت مجروح شد.

این مأمور فداکار که در جریان مأموریت و بر اثر تیراندازی مستقیم به ناحیه قفسه سینه دچار جراحت شدید شده بود، با وجود تلاش بی‌وقفه کادر درمان به دلیل شدت جراحات وارده به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

بر پایه این گزارش، در جریان این درگیری مسلحانه متاسفانه سه نفر دیگر از کارکنان انتظامی در محل مجروح و به مراکز درمانی اعزام شدند.