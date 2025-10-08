دامنه دماوند آتش گرفت

به گزارش ایلنا، حسینعلی محمدی، مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران، گفت: آتش سوزی در مناطق پایین دست ارتفاعات قله دماوند در محدوده ملار حدود ۸ هکتار مرتع این منطقه را خاکستر کرد.

وی افزود: شعله‌های آتش از دیشب از مراتع منطقه ملار زبانه کشید و گرمای هوا و همزمانی وزش باد باعث گسترش آتش سوزی شده بود.

محمدی با بیان اینکه گروه‌های اطفای حریق به همراه نیروهای بسیج و مردمی بلافاصله اقدام به خاموش کردن آتش کردند، ادامه داد: ۹۸ درصد حجم آتش تاکنون خاموش شده است و تلاش برای مهار کامل آتش ادامه دارد.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: در فضای مجازی حجم این حریق ۱۵ تا ۲۰ هکتار هم اعلام شد که کذب است.

محمدی افزود: در این حریق ۸ هکتار از پوشش گیاهی منطقه که عمدتا گون بودند در آتش سوخت.

