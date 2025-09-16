پلیس راهور فراجا و راهبرد مغزافزارانه

به گزارش ایلنا، محمد رضا طورانی، استاد دانشگاه و فوق دکترای رسانه‌های اجتماعی در یادداشتی نوشت: پلیس راهور فراجا با دوری جستن از محاسبات اشتباه از دل بحران های احتمالی، تفکر فرصت سازی را به رویکرد راهبردی تبدیل کرده است . سردار حسینی در راهور ، معدل مطالبات مردم در حوزه ترافیک را شناسایی و با پیوست برآورد اجتماعی علمی و کاربست نگاه مغزافزارانه ۳ معیار حرمت قانون ، منزلت مردم و کرمت رسانه را ترسیم کرده است .

اما متاسفانه عده ای بدنبال تنفس مصنوعی و عدم رعایت تقوای رسانه ای وبدور از اخلاق حرفه ای باعث بروز برخی سوء تفاهمات و شایعات مبتنی بر هوش سیاه خبری ، تکنیک پاره حقیقت گویی وچاشنی دروغ گوبلزی شدند تا مردم را به یک فضای روانی دروغین که با واقعیت ها، دیدگاهها و نقطه نظرات سردار حسینی، فرسنگ ها فاصله دارد.هدایت کنند .

آگاهی بخشی مسئولانه ، پیگیری متعهدانه و دستور مدبرانه در بدنه مدیریت راهور فراجا برخاسته از رویکرد مبتتی برهم افزایی است که ، در مسابقه کسب نشاط اجتماعی در راستای ارتقای سرمایه مردمی خود ، فرصتی برای پاسخ به کژروایت ها ندارد .

انتهای پیام/