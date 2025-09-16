پلیس راهور فراجا و راهبرد مغزافزارانه

خبرگزاری کار ایران
یک استاد دانشگاه در یادداشتی نوشت: پلیس راهور فراجا با دوری جستن از محاسبات اشتباه از دل بحران های احتمالی، تفکر فرصت سازی را به رویکرد راهبردی تبدیل کرده است.

به گزارش ایلنا،  محمد رضا طورانی،   استاد دانشگاه  و فوق دکترای رسانه‌های اجتماعی در یادداشتی نوشت:  پلیس راهور فراجا با دوری جستن از محاسبات اشتباه از دل بحران های احتمالی،  تفکر فرصت سازی را به رویکرد راهبردی تبدیل کرده است . سردار حسینی در راهور ، معدل مطالبات مردم در حوزه ترافیک را شناسایی و  با پیوست برآورد اجتماعی علمی و کاربست نگاه مغزافزارانه  ۳ معیار حرمت قانون ، منزلت مردم و کرمت رسانه را ترسیم کرده است .

اما متاسفانه عده ای بدنبال تنفس   مصنوعی و عدم رعایت تقوای رسانه ای وبدور از اخلاق حرفه ای باعث بروز برخی سوء تفاهمات و شایعات مبتنی بر هوش سیاه خبری ، تکنیک پاره حقیقت گویی وچاشنی دروغ گوبلزی شدند تا  مردم را به یک فضای روانی دروغین که با واقعیت ها، دیدگاهها و نقطه نظرات سردار حسینی، فرسنگ ها فاصله دارد.هدایت کنند .

آگاهی بخشی مسئولانه ، پیگیری متعهدانه و دستور مدبرانه در بدنه مدیریت راهور فراجا  برخاسته از رویکرد مبتتی برهم افزایی است که ، در مسابقه کسب نشاط اجتماعی در راستای ارتقای سرمایه مردمی خود ، فرصتی برای پاسخ به کژروایت ها ندارد .

 

 

 

 

