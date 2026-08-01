به گزارش ایلنا و بر اساس اعلام اداره ارتباطات شهرداری کمال‌شهر، در هفته منتهی به نهم مردادماه، مجموعه‌ای از نشست‌های تخصصی و اقدامات اجرایی در حوزه‌های عمرانی، خدمات شهری، مالی و اجتماعی برگزار و عملیاتی شد.

در حوزه مدیریت شهری، جلسه کمیته درآمدی و همچنین کمیته تخصیص شهرداری با هدف بررسی منابع مالی، اولویت‌بندی اعتبارات و تصمیم‌گیری درباره نحوه تخصیص بودجه به بخش‌های مختلف برگزار شد. همچنین کمیته فنی و بازرگانی شهرداری نیز با محوریت تسریع در اجرای پروژه‌های توسعه شهری تشکیل جلسه داد.

در بخش پروژه‌های عمرانی، عملیات احداث سازه ورودی و بازارچه پارک سه هکتاری «ایران‌جان» به‌عنوان یکی از طرح‌های شاخص مدیریت شهری آغاز شد. همچنین عملیات روکش مکانیزه آسفالت در معابر مختلف از جمله بلوار شهید بهشتی، خیابان ۲۴ متری سعدی، معبر باغ‌زمانی و ادامه جدول‌گذاری خیابان فجر یک خرمدشت در دستور کار قرار گرفت.

شهرداری کمال‌شهر همچنین از اجرای عملیات بهسازی روشنایی بلوار شهید بهشتی در محدوده منطقه باسکول خبر داد و اعلام کرد این اقدام با هدف افزایش ایمنی تردد شهروندان و ارتقای کیفیت خدمات شهری انجام شده است.

در حوزه خدمات شهری نیز واحد انضباط شهری با حضور در نقاط مختلف شهر، نسبت به شناسایی و رفع موارد سد معبر اقدام کرد.

از دیگر برنامه‌های مدیریت شهری، پیگیری تقویت زیرساخت‌های ارتباطی شهرک باغ‌زمانی بود. بر اساس اعلام دستیار شهردار، با انعقاد قرارداد با شرکت ایرانسل، چهار دکل مخابراتی در اراضی متعلق به شهرداری نصب خواهد شد که نقش مؤثری در بهبود آنتن‌دهی تلفن همراه و افزایش سرعت اینترنت این منطقه خواهد داشت.

در بخش هماهنگی‌های بین‌دستگاهی نیز نشست‌هایی با حضور مسئولان فرمانداری کرج، شهرداری کمال‌شهر و مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز برای بررسی روند اجرای پروژه‌های عمرانی و مصوبات قرارگاه اجتماعی منطقه باسکول برگزار شد. در همین راستا، مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری و شهردار کمال‌شهر از پروژه‌های در حال اجرای این منطقه نیز بازدید کردند.

همچنین جلسه پایگاه بسیج ثامن‌الائمه(ع) شهرداری کمال‌شهر با محوریت برنامه‌ریزی برای مراسم اربعین حسینی برگزار شد.

بر اساس اعلام شهرداری کمال‌شهر، اجرای این برنامه‌ها با هدف توسعه زیرساخت‌های شهری، ارتقای خدمات عمومی، بهبود کیفیت زندگی شهروندان و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/