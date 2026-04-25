مدیرکل صمت البرز مطرح کرد:
ارتقاء بهرهوری به جای توسعه فیزیکی، راهبرد جدید صمت استان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت البرز با اشاره به جایگاه ویژه استان در اقتصاد کشور اظهار کرد: البرز دارای ۴۰۹۶ واحد صنعتی فعال ثبت شده است و سهم آن از تولید صنعتی کشور بسیار فراتر از آمار رسمی اعلام شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، در نشست مشترک محمد انصاری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با سیدمحمد اسحاقی، مدیرکل دیوان محاسبات استان، راهبردهای کلان صنعتی، معدنی و نظارتی استان که بر افزایش بهرهوری، احیای ظرفیتهای راکد و هوشمندسازی نظارتها تمرکز دارد، تشریح شد.
انصاری با اشاره به جایگاه ویژه البرز در اقتصاد کشور اظهار کرد: برتری رقابتی استان البرز در سطح ملی به صنعت آن بازمیگردد. با وجود محدودیتهای توسعه فیزیکی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران، تمرکز ما بر افزایش بهرهوری، نوسازی و استفاده از ظرفیتهای خالی است.
وی اعلام کرد: استان البرز دارای ۴۰۹۶ واحد صنعتی فعال ثبتشده است و سهم آن از تولید صنعتی کشور بسیار فراتر از آمار رسمی اعلامشده است.
احیای ۱۲۴ واحد صنعتی راکد در یک سال
مدیرکل صمت البرز از احیای ۱۲۴ واحد صنعتی راکد طی سال گذشته خبر داد و افزود: با شناسایی سرمایهگذاران جدید و فعالسازی ظرفیتهای بلااستفاده، این واحدها مجدداً به چرخه تولید بازگشتند.
به گفته وی، بیش از ۹۳ درصد صنایع استان را واحدهای کوچک و متوسط (SME) تشکیل میدهند که نقش کلیدی در اشتغال صنعتی دارند.
البرز؛ قطب بیرقیب صنعت داروی کشور
انصاری با تأکید بر جایگاه ممتاز البرز در صنعت دارو تصریح کرد: رتبه اول کشور در تولید دارو با استقرار بیش از ۱۲۰ کارخانه دارویی، سهم حدود ۶۰ درصدی در تولید داروهای بیوتکنولوژی کشورو رتبه سوم آسیا پس از چین و هند در برخی حوزههای تخصصی دارویی به این استان اختصاص یافته است.
مدیرکل صمت البرز افزود: هیچ استانی در کشور به اندازه البرز ظرفیت متمرکز و تخصصی در حوزه دارو ندارد.
جهش ۲.۵ برابری وصول حقوق دولتی معادن
مدیرکل صمت البرز با اشاره به اصلاح ساختار نظارتی در بخش معدن اعلام کرد: تکلیف ابلاغی حقوق معدنی استان ۲۶.۲ میلیارد تومانبود که با پیگیریهای انجام شده میزان وصولی واقعی بالغ بر ۶۱.۴ میلیارد تومان محقق شده است.
انصاری این رشد چشمگیر را حاصل ساماندهی بدهیهای معوق، نظارت دقیق و فعالسازی ظرفیتهای مغفول دانست.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز از اجرای پروژه مانیتورینگ هوشمند معادن در منطقه تهراندشت خبر داد و گفت: برای نخستین بار در کشور، پروژه هوشمندسازی و پایش آنلاین معادن با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان در البرز اجرایی شده است.
به گفته وی، این اقدام نقطه عطفی در شفافسازی و صیانت از منابع معدنی استان خواهد بود.
تمرکز بر رشد بهرهوری به جای توسعه زمین صنعتی
انصاری گفت: با توجه به محدودیت اراضی صنعتی، راهبرد جدید استان بر محورهای نوسازی ماشینآلات فرسوده، استفاده از ظرفیتهای خالی خطوط تولید، فعالسازی سالنهای بلااستفاده و حمایت از تجاریسازی شرکتهای دانشبنیان استوار شده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ۵۰۰ شرکت دانشبنیان در البرز فعال هستند که بخش قابل توجهی از آنها به مرحله تولید صنعتی رسیدهاند.
انصاری با اشاره به رتبههای ملی؛ البرز در جمع استانهای برتر، اذعان داشت: بر اساس ارزیابی عملکرد طی دو سال اخیر رتبه اول کشور در ارزیابی عملکرد ادارات کل صمت، رتبههای برتر در احیای واحدهای راکد و جایگاه چهارم کشور در تعداد شرکتهای دانشبنیان صنعتی به استان البرز اختصاص یافته است.
۳۸ هزار بازرسی و ۲۸۵ پرونده قاچاق
مدیرکل صمت البرز در خصوص عملکرد حوزه نظارت بر بازار اعلام کرد: طی یک سال گذشته ۳۸ هزار بازرسی ثبتشده که منجر به تشکیل ۷۵۰۰ پرونده تخلف و کشف بیش از ۲۸۵ مورد پرونده کالای قاچاق شده است.
انصاری تأکید کرد: رویکرد ما حمایت از تولیدکننده سالم است و نظارتها با شناخت دقیق از فعالان واقعی اقتصادی انجام میشود.
۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش برای تولید
انصاری اعلام کرد: در سال گذشته حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش به بخش تولید استان پرداخت شده است، هرچند سهم تسهیلات سرمایه ثابت همچنان پایین ارزیابی میشود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز در این نشست تأکید کرد: البرز با وجود محدودیتهای جغرافیایی با تکیه بر دانشبنیانها، نوسازی صنعتی، احیای ظرفیتهای راکد و هوشمندسازی نظارتها میتواند نقش بیبدیلی در تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور ایفا کند.