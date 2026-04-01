افزایش ۶ برابری بودجه شهرداری کرج در ۶ سال گذشته/بودجه ۱۴۰۵ به بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان رسید

به گزارش ایلنا از البرز، علیرضا رحیمی محمودآبادی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر کرج با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۵ با سر جمع ۲۷ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان بعد از تصویب به شهرداری کرج ابلاغ شد اظهار داشت: در بودجه مدیریت شهری کرج، نسبت هزینه‌های جاری به هزینه عمرانی ۵۲ به ۴۸درصد است و سهم دولت و پیش‌بینی می‌شود اوراق مشارکت در سال جاری حدود ۳ هزار میلیارد تومان باشد.

رحیمی محمودآبادی در ادامه افزود: این بودجه بندی در۶ سرفصل کالبدی شهرسازی، محیط زیست و خدمات شهری، فرهنگی و اجتماعی، حمل و نقل و ترافیک، ایمنی و مدیریت بحران و خدمات مدیریت تفکیک و تقسیم بندی شده است.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج حدود ۴۹ درصد جذب درآمد مدیریت شهری را از دو آیتم جرائم کمیسیون ماده صد و عوارض بر پروانه ساختمانی عنوان و بیان داشت: الباقی جذب درآمدهای شهرداری کرج را از ردیف های دیگر و سایر منابع همچون عوارض های مختلف، اوراق مشارکت و سرمایه گذاری است که امیدوارم مدیرت شهری کرج با این رویکرد بودجه در سال جاری بتوانیم همچون سنوات گذشته جذب بودجه قابل قبول را داشته باشد.

عضور شورای کرج در پایان یادآور شد: بودجه ۱۴۰۵ نسبت به بودجه ۱۴۰۰ که آغاز دوره ششم پارلمان شهری بود ۶ برابر افزایش داشته که به طور میانگین سالیانه ۱۰۰ درصد افزایش بودجه حاصل شده که این رویکرد با همیاری و همکاری همکارانم در مدیریت شهری صورت گرفت.

