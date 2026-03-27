به گزارش ایلنا از البرز در اطلاعیه اداره روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان البرز با موضوع فراخوان مشارکت در رویداد جهانی "برنامه ساعت زمین ۱۴۰۵" نمادی از همبستگی ملی برای ایرانی پایدار، آمده است:

«به اطلاع عموم شهروندان، مدیران محترم دستگاه‌های اجرایی، شهرداران محترم شهرستان‌های استان، مدیران مراکز آموزشی، اماکن ورزشی، تفریحی، تاریخی، بازارهای پویای اقتصادی، برج‌های بزرگ مسکونی، تشکل‌های مردم‌نهاد و تمامی فعالان عرصه حفظ محیط‌زیست در استان البرز می‌رساند:

‌صندوق بین‌المللی حفاظت از طبیعت از سال ۲۰۰۷، با هدف ارتقای آگاهی جهانی نسبت به تأثیرات فعالیت‌های انسانی بر محیط‌زیست و تشدید تغییرات اقلیمی، رویداد ارزشمند "ساعت زمین" را پایه‌گذاری نموده است. این برنامه، نمادی از تعهد جهانی به آینده‌ای پایدارتر است.

‌در شرایط حساس کنونی و با توجه به وضعیت ویژه کشور، لزوم صرفه‌جویی در مصرف انرژی بیش از پیش احساس می‌شود. پایداری شبکه برق ملی در این برهه از زمان، نه تنها یک مسئولیت زیست‌محیطی، بلکه یک وظیفه ملی و میهنی برای حمایت از زیرساخت‌های حیاتی کشور محسوب می‌گردد.

‌در این راستا، روز شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۵، از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳۰، از همگان دعوت می‌شود تا با خاموش کردن داوطلبانه سیستم‌های روشنایی و دستگاه‌های الکتریکی غیرضروری، به این حرکت جهانی بپیوندند. این اقدام نمادین، گامی مهم در جهت نشان دادن اهمیت صرفه‌جویی در مصرف انرژی، کاهش فشار بر شبکه برق کشور و حفاظت از منابع گران‌بهای سیاره‌مان خواهد بود.

‌از تمامی دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، نهادها و عموم مردم ارجمند استان البرز، درخواست می‌گردد با برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم، مشارکت فعال خود را در این رویداد مهم اعلام و در اماکن تحت مدیریت و نظارت خود، برنامه "ساعت زمین" را عملیاتی نمایند.

‌بیایید با خاموش کردن لامپ‌های اضافی، هم به پایداری برق کشور کمک کنیم و هم روشنایی بیشتری به آینده سیاره خود ببخشیم.»

