معاون سازمان پرورش استعدادهای درخشان:
سمپاد بهدنبال تربیت دانشآموزان اثرگذار و تحقق عدالت آموزشی است
معاون برنامهریزی و مدیریت مدارس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت: مدارس سمپاد امروز با عبور از آموزش صرفاً آزمونمحور، در مسیر تربیت دانشآموزانی حرکت میکنند که توان اثرگذاری واقعی در حل مسائل کشور و تحقق عدالت آموزشی را دارند.
به گزارش ایلنا از البرز، فرهاد فتحینژاد، معاون برنامهریزی و مدیریت مدارس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، در نخستین نشست هماندیشی گروههای آموزشی و پژوهشی مدارس سمپاد استان البرز که در دبیرستان دوره دوم پسرانه شهید سلطانی ۳ کرج برگزار شد، با اشاره به گستره فعالیت مدارس سمپاد در کشور اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۱۳۲ هزار دانشآموز در دورههای اول و دوم متوسطه در مدارس سمپاد سراسر کشور تحصیل میکنند و برای نخستینبار، یک مدل تربیتی یکپارچه، مدون و عملیاتی برای هدایت فرآیند تعلیم و تربیت این دانشآموزان طراحی و ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه این مدل تربیتی صرفاً یک سند نظری نیست، افزود: آنچه امروز در سمپاد دنبال میشود، یک نقشه راه اجرایی است که آموزش، پژوهش، مهارتآموزی و هویتبخشی را بهصورت همزمان در کنار یکدیگر قرار میدهد تا دانشآموزان برای مواجهه با مسائل واقعی کشور آماده شوند.
معاون برنامهریزی و مدیریت مدارس سمپاد با اشاره به رویکرد مأموریتمحور این مدارس گفت: شعار «هر نیاز کشور، یک سمپادی آماده اثرگذاری» بیانگر نگاه ما به مأموریت مدارس استعدادهای درخشان است؛ بر این اساس، دانشآموزان باید توان شناسایی نیازهای ملی، منطقهای و بومی را داشته باشند و بتوانند ظرفیت علمی و مهارتی خود را برای پاسخ به این نیازها بهکار گیرند.
فتحینژاد با تأکید بر عدالت آموزشی تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی این مدل تربیتی، ارتقای کیفیت آموزش در کنار توزیع متوازن امکانات آموزشی در سراسر کشور است. سمپاد نباید به فرصتی محدود در مناطق برخوردار تبدیل شود، بلکه باید بستری برای شکوفایی استعدادها در مناطق کمتر برخوردار نیز فراهم کند.
وی افزود: افزایش بهرهوری مدیریتی، ارتقای سرمایه انسانی و کاهش شکاف طبقاتی آموزشی، از مهمترین پیامدهای اجرای این مدل است که آثار آن در میانمدت و بلندمدت نمایان خواهد شد.
معاون برنامهریزی و مدیریت مدارس سمپاد با اشاره به رویکرد تربیتی این مدارس گفت: هدف ما صرفاً تربیت دانشآموزان موفق در آزمونها نیست، بلکه بهدنبال پرورش نسلی مسئولیتپذیر، تحلیلگر و تصمیمساز هستیم که بتواند در آینده ایران نقشآفرینی کند.
وی ادامه داد: در این چارچوب، نقش مدیران مدارس و دبیران بسیار کلیدی است. دبیران سمپاد باید فراتر از انتقالدهنده محتوا عمل کرده و بهعنوان هدایتگر، دانشآموزان را در مسیر تفکر پژوهشی، حل مسئله و تعمیق یادگیری همراهی کنند.
فتحینژاد با اشاره به چارچوبهای اجرایی این مدل تربیتی بیان کرد: این الگو مبتنی بر ۲۵ شایستگی کلیدی در سه حوزه دانش، نگرش و مهارت طراحی شده و بهصورت هدفمند در برنامههای آموزشی و پرورشی مدارس سمپاد دنبال میشود.
وی همچنین به توسعه آموزشهای مهارتی در مدارس سمپاد اشاره کرد و گفت: تاکنون در ۱۱ استان کشور، طرحهای مهارتی در راستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش راهاندازی شده که چهار هنرستان بهصورت مستقل و سایر مراکز بهصورت ضمیمه در مدارس سمپاد فعالیت میکنند و این اقدام، گامی مؤثر در پیوند آموزش نظری با مهارتهای کاربردی است.
معاون برنامهریزی و مدیریت مدارس سمپاد با اشاره به تنوع رشتههای تحصیلی افزود: در دوره دوم متوسطه، حدود ۵۹ درصد دانشآموزان سمپاد در رشته علوم تجربی، ۳۱ درصد در ریاضی فیزیک و نزدیک به ۹.۵ درصد در علوم انسانی تحصیل میکنند که نشاندهنده تنوع علایق و ظرفیتهای علمی در این مدارس است.
فتحینژاد با بیان اینکه عدالت آموزشی در سمپاد بهصورت واقعی دنبال میشود، گفت: در حال حاضر ۷۱ دانشآموز دارای معلولیتهای جسمی، حسی و حرکتی در مدارس سمپاد کشور مشغول به تحصیل هستند که این موضوع نشاندهنده رویکرد فراگیر و انسانی این مدارس است.
وی با اشاره به نتایج کنکور سراسری سال گذشته اظهار کرد: بررسی رتبههای ۱ تا ۱۰ کنکور نشان میدهد ۲۲ نفر از این افراد از مناطق آموزشی ۲ و ۳ و مناطق کمبرخوردار کشور بودهاند که ۱۷ نفر از آنان دانشآموز مدارس سمپاد هستند؛ آماری که نشان میدهد عدالت آموزشی در سمپاد از مرحله شعار عبور کرده و به مرحله اجرا رسیده است.
فتحینژاد در پایان با اشاره به نشست هماندیشی استان البرز خاطرنشان کرد: آنچه امروز در البرز شاهد آن هستیم، اجرای یک مدل تربیتی منسجم و قابل الگوگیری است و مدیران مدارس و دبیران تخصصی، دو رکن اصلی موفقیت این مسیر به شمار میروند. مدارس سمپاد با حرکت به سمت برنامهمحوری و فاصله گرفتن از آموزش صرفاً آزمونمحور، در تلاشاند نسلی اندیشمند، وطندوست و اثرگذار برای آینده ایران تربیت کنند.