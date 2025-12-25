خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل خانه مطبوعات البرز:

کنگره شهدای البرز نماد همدلی و وحدت مردم و‌‌ دستگاه‌هاست/نقش رسانه‌ها در موفقیت این رویداد تعیین‌کننده بود

کنگره شهدای البرز نماد همدلی و وحدت مردم و‌‌ دستگاه‌هاست/نقش رسانه‌ها در موفقیت این رویداد تعیین‌کننده بود
کد خبر : 1732989
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره خانه مطبوعات استان البرز با تأکید بر نقش اثرگذار رسانه‌ها در برگزاری کنگره ۵۵۸۰ شهید استان، گفت: همراهی حرفه‌ای خبرنگاران و اصحاب رسانه نقش مهمی در انعکاس اهداف و پیام‌های این رویداد فاخر فرهنگی ایفا کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، رضا عباس‌زاده، مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره خانه مطبوعات استان البرز، در حاشیه برگزاری کنگره شهدای ۵۵۸۰ شهید استان با اشاره به جایگاه فرهنگی و معنوی این رویداد اظهار کرد: کنگره شهدای استان البرز به همت جمعی از مسئولان، فعالان فرهنگی و نیروهای دغدغه‌مند انقلاب اسلامی برگزار شد و صحنه‌ای کم‌نظیر از همدلی، انسجام و مشارکت دستگاه‌ها و اقشار مختلف مردم را در پاسداشت مقام شامخ شهدا به نمایش گذاشت.

وی با تأکید بر اینکه این کنگره فراتر از یک مراسم یادبود بود، افزود: کنگره شهدای ۵۵۸۰ شهید استان البرز فرصتی ارزشمند برای زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدای والامقام و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس فراهم کرد و در عین حال به نمادی از وحدت و همبستگی مردم شریف استان در صیانت از ارزش‌های اصیل نظام اسلامی تبدیل شد.

عباس‌زاده با اشاره به نقش اثرگذار رسانه‌ها در تحقق اهداف این رویداد تصریح کرد: همراهی و همیاری اصحاب رسانه و خبرنگاران استان البرز نقشی تعیین‌کننده در پوشش خبری، اطلاع‌رسانی دقیق و انتقال پیام‌های محوری کنگره به افکار عمومی داشت. تلاش حرفه‌ای خبرنگاران در تهیه اخبار، گزارش‌ها و گفت‌وگوهای مرتبط، موجب انعکاس گسترده این رویداد فاخر فرهنگی در سطح استان و کشور شد.

مدیرعامل خانه مطبوعات استان البرز ادامه داد: فعالیت‌های رسانه‌ای انجام‌شده در طول برگزاری کنگره با تعهد، دقت و رویکردی مسئولانه دنبال شد و همین امر سبب شد پیام ایثار، فداکاری و شهادت به شکلی شایسته به جامعه منتقل شود؛ موضوعی که جایگاه حرفه‌ای و اثرگذار رسانه‌های استان البرز را به‌خوبی نشان می‌دهد.

وی در با قدردانی از دبیر کنگره و اعضای ستاد اجرایی کنگره شهدای استان البرز، خاطرنشان کرد: از تمامی رسانه‌ها، خبرنگاران و فعالان خبری که با همکاری مؤثر خود سهم بسزایی در تحقق اهداف این رویداد ارزشمند داشتند، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم و امیدوارم این تعامل سازنده در برنامه‌های فرهنگی آینده استان نیز تداوم یابد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا