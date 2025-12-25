مدیرعامل خانه مطبوعات البرز:
کنگره شهدای البرز نماد همدلی و وحدت مردم و دستگاههاست/نقش رسانهها در موفقیت این رویداد تعیینکننده بود
مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره خانه مطبوعات استان البرز با تأکید بر نقش اثرگذار رسانهها در برگزاری کنگره ۵۵۸۰ شهید استان، گفت: همراهی حرفهای خبرنگاران و اصحاب رسانه نقش مهمی در انعکاس اهداف و پیامهای این رویداد فاخر فرهنگی ایفا کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، رضا عباسزاده، مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره خانه مطبوعات استان البرز، در حاشیه برگزاری کنگره شهدای ۵۵۸۰ شهید استان با اشاره به جایگاه فرهنگی و معنوی این رویداد اظهار کرد: کنگره شهدای استان البرز به همت جمعی از مسئولان، فعالان فرهنگی و نیروهای دغدغهمند انقلاب اسلامی برگزار شد و صحنهای کمنظیر از همدلی، انسجام و مشارکت دستگاهها و اقشار مختلف مردم را در پاسداشت مقام شامخ شهدا به نمایش گذاشت.
وی با تأکید بر اینکه این کنگره فراتر از یک مراسم یادبود بود، افزود: کنگره شهدای ۵۵۸۰ شهید استان البرز فرصتی ارزشمند برای زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدای والامقام و تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس فراهم کرد و در عین حال به نمادی از وحدت و همبستگی مردم شریف استان در صیانت از ارزشهای اصیل نظام اسلامی تبدیل شد.
عباسزاده با اشاره به نقش اثرگذار رسانهها در تحقق اهداف این رویداد تصریح کرد: همراهی و همیاری اصحاب رسانه و خبرنگاران استان البرز نقشی تعیینکننده در پوشش خبری، اطلاعرسانی دقیق و انتقال پیامهای محوری کنگره به افکار عمومی داشت. تلاش حرفهای خبرنگاران در تهیه اخبار، گزارشها و گفتوگوهای مرتبط، موجب انعکاس گسترده این رویداد فاخر فرهنگی در سطح استان و کشور شد.
مدیرعامل خانه مطبوعات استان البرز ادامه داد: فعالیتهای رسانهای انجامشده در طول برگزاری کنگره با تعهد، دقت و رویکردی مسئولانه دنبال شد و همین امر سبب شد پیام ایثار، فداکاری و شهادت به شکلی شایسته به جامعه منتقل شود؛ موضوعی که جایگاه حرفهای و اثرگذار رسانههای استان البرز را بهخوبی نشان میدهد.
وی در با قدردانی از دبیر کنگره و اعضای ستاد اجرایی کنگره شهدای استان البرز، خاطرنشان کرد: از تمامی رسانهها، خبرنگاران و فعالان خبری که با همکاری مؤثر خود سهم بسزایی در تحقق اهداف این رویداد ارزشمند داشتند، صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم و امیدوارم این تعامل سازنده در برنامههای فرهنگی آینده استان نیز تداوم یابد.