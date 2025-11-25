بررسی موانع واحدهای تولیدی شهرک صنعتی کوثر اشتهارد

به گزارش ایلنا از البرز، در این بازدید که روز سه‌شنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور فرماندار اشتهارد و همراهی جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی انجام شد، ضمن بررسی روند تولید، ظرفیت‌ها و وضعیت اشتغال واحدهای صنعتی، بر لزوم تسهیل امور اداری و رفع موانع پیش‌ِروی تولید تأکید شد.

معاون استاندار البرز هدف از بازدید را شنیدن مستقیم مسائل فعالان اقتصادی برشمرد و افزود: در راستای رفع موانع برای هر واحد تولیدی پرونده‌ای مستقل تشکیل می‌شود.

افضلی بر حمایت از سرمایه‌گذاران و حفظ اشتغال موجود تأکید کرد و گفت: اشتهارد از قطب‌های مهم صنعتی البرز است، رفع موانع صنعت اشتهارد در سطح ملی اثرگذار است.

