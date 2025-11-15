ورود ۹۰ دانشآموز مددجوی البرزی به دانشگاهها در سال ۱۴۰۴
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز از قبولی ۹۰ دانشآموز تحت حمایت این نهاد در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این موفقیت حاصل تلاش دانشآموزان و حمایتهای آموزشی و فرهنگی کمیته امداد است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا البرزی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از مجموع پذیرفتهشدگان، ۶۸ نفر دختر و ۲۲ نفر پسر هستند که ۳۰ نفر در دانشگاههای استان البرز و ۶۰ نفر در دانشگاههای سایر استانها ادامه تحصیل خواهند داد.
وی افزود: یک نفر از مددجویان در مقطع دکتری، ۸۷ نفر در مقطع کارشناسی و ۲ نفر در مقطع کاردانی وارد دانشگاه شدهاند.
مدیرکل کمیته امداد البرز درباره رشتههای انتخابی این دانشآموزان گفت: ۲۷ نفر در رشتههای مهندسی، ۱۱ نفر در رشته حقوق، ۸ نفر در حسابداری، ۴ نفر در روانشناسی، ۲ نفر در پرستاری، یک نفر در رشته پزشکی عمومی و ۲۹ نفر نیز در سایر رشتهها پذیرفته شدهاند.
البرزی با اشاره به مناطق دارای بیشترین آمار قبولی تصریح کرد: شهرستان فردیس با ۱۹ نفر، منطقه دو کرج با ۱۸ نفر، منطقه یک کرج با ۱۴ نفر و ساوجبلاغ با ۱۳ نفر بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند و ۲۶ نفر نیز از دیگر شهرستانهای استان موفق به ورود به دانشگاه شدهاند.
وی ارتقای سطح علمی و توانمندسازی فکری فرزندان مددجو را از اولویتهای کمیته امداد برشمرد و افزود: این نهاد با اجرای برنامههایی نظیر کلاسهای تقویتی، مشاوره تحصیلی، مهارتآموزی و اردوهای آموزشی، مسیر رشد علمی دانشآموزان را هموار کرده است.
البرزی ضمن تبریک به دانشآموزان پذیرفتهشده و خانوادههای آنان تاکید کرد: قبولی این تعداد از فرزندان امداد در دانشگاهها نشاندهنده اراده، استعداد و خودباوری آنها و نتیجه همراهی مجموعهای از عوامل حمایتی است.
مدیرکل کمیته امداد البرز در پایان ضمن قدردانی از خیران و نیکوکاران برای کمک به هزینههای تحصیلی، درمان، مسکن و سایر نیازهای مددجویان گفت: مردم نیکاندیش میتوانند برای ادامه این مسیر، صدقات الکترونیکی خود را از طریق روشهای اعلامشده واریز کنند.