به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا البرزی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از مجموع پذیرفته‌شدگان، ۶۸ نفر دختر و ۲۲ نفر پسر هستند که ۳۰ نفر در دانشگاه‌های استان البرز و ۶۰ نفر در دانشگاه‌های سایر استان‌ها ادامه تحصیل خواهند داد.

وی افزود: یک نفر از مددجویان در مقطع دکتری، ۸۷ نفر در مقطع کارشناسی و ۲ نفر در مقطع کاردانی وارد دانشگاه شده‌اند.

مدیرکل کمیته امداد البرز درباره رشته‌های انتخابی این دانش‌آموزان گفت: ۲۷ نفر در رشته‌های مهندسی، ۱۱ نفر در رشته حقوق، ۸ نفر در حسابداری، ۴ نفر در روان‌شناسی، ۲ نفر در پرستاری، یک نفر در رشته پزشکی عمومی و ۲۹ نفر نیز در سایر رشته‌ها پذیرفته شده‌اند.

البرزی با اشاره به مناطق دارای بیشترین آمار قبولی تصریح کرد: شهرستان فردیس با ۱۹ نفر، منطقه دو کرج با ۱۸ نفر، منطقه یک کرج با ۱۴ نفر و ساوجبلاغ با ۱۳ نفر بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند و ۲۶ نفر نیز از دیگر شهرستان‌های استان موفق به ورود به دانشگاه شده‌اند.

وی ارتقای سطح علمی و توانمندسازی فکری فرزندان مددجو را از اولویت‌های کمیته امداد برشمرد و افزود: این نهاد با اجرای برنامه‌هایی نظیر کلاس‌های تقویتی، مشاوره تحصیلی، مهارت‌آموزی و اردوهای آموزشی، مسیر رشد علمی دانش‌آموزان را هموار کرده است.

البرزی ضمن تبریک به دانش‌آموزان پذیرفته‌شده و خانواده‌های آنان تاکید کرد: قبولی این تعداد از فرزندان امداد در دانشگاه‌ها نشان‌دهنده اراده، استعداد و خودباوری آن‌ها و نتیجه همراهی مجموعه‌ای از عوامل حمایتی است.

مدیرکل کمیته امداد البرز در پایان ضمن قدردانی از خیران و نیکوکاران برای کمک به هزینه‌های تحصیلی، درمان، مسکن و سایر نیازهای مددجویان گفت: مردم نیک‌اندیش می‌توانند برای ادامه این مسیر، صدقات الکترونیکی خود را از طریق روش‌های اعلام‌شده واریز کنند.

