سرپرست بیمه سلامت البرز:
۴۵ میلیون نفر در کشور تحت پوشش بیمه سلامت هستند / تمرکز بر کاهش پرداخت از جیب مردم
سرپرست ادارهکل بیمه سلامت استان البرز گفت: در حال حاضر حدود ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور در قالب چهار صندوق بیمهای تحت پوشش بیمه سلامت ایران قرار دارند و هدف اصلی سازمان، کاهش پرداخت از جیب مردم و تحقق عدالت در سلامت است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا اصغرزاده، سرپرست ادارهکل بیمه سلامت استان البرز، در نشست خبری به مناسبت سیویکمین سالگرد تصویب قانون بیمه همگانی و تأسیس سازمان بیمه سلامت ایران ضمن گرامیداشت هفته ملی بیمه سلامت گفت:
اصغرزاده با اشاره به شعار هفته ملی بیمه سلامت در سال جاری با عنوان وفاق ملی برای ایرانی سالمتر افزود: این شعار بر همدلی اجتماعی و نقش بیمه سلامت در تحقق جامعهای سالمتر و آرامتر تأکید دارد. در هفته ملی بیمه سلامت، عملکرد ۳۱ ساله این سازمان از بیمه همگانی تا مشارکت در بهبود شاخصهای اجتماعی سلامت مرور میشود.
خدمات گسترده به بیماران خاص و صعبالعلاج
سرپرست بیمه سلامت البرز در ادامه گفت: در استان البرز حدود ۱۵۰ هزار بیمار خاص و صعبالعلاج شناسایی شده که نزدیک به ۸۵ هزار نفر آنان دارای پرونده فعال هستند. هزینه درمان ۶۱ بیماری خاص در سامانههای الکترونیکی ثبت و پرداخت میشود و مابهالتفاوت هزینه سایر بیماریهای صعبالعلاج نیز بهصورت فاکتوری پرداخت میگردد.
وی با تأکید بر اهمیت رویکرد پیشگیری در نظام سلامت گفت: سازمان بیمه سلامت در دو محور اصلی پیشگیری ورود کرده است؛ نخست، برنامه مراقبتی در هزار روز اول زندگی از پیش از تولد تا دو سالگی کودک برای ارتقای سلامت جسم و روان، و دوم، نظارت بر تجویز و مصرف منطقی دارو بهویژه آنتیبیوتیکها که مصرف بیرویه آن به سلامت جامعه آسیب میزند.
گسترش خدمات الکترونیک در بیمه سلامت البرز
اصغرزاده با اشاره به پیشرفتهای فناورانه در بیمه سلامت گفت: بیش از ۹۹ درصد نسخهنویسیها در استان البرز بهصورت الکترونیک انجام میشود و از زمان راهاندازی سامانه نسخهنویسی الکترونیک تاکنون، بیش از ۵۰۰ میلیون نسخه الکترونیکی در کشور ثبت شده است. این روند گامی مؤثر در شفافیت و نظارت بر هزینههاست.
سرپرست بیمه سلامت البرز در ادامه بیان کرد: پنج دهک نخست جامعه در صورت نداشتن بیمه، بهصورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند و دهکهای بعدی نیز با تخفیف ۳۰ تا ۶۰ درصدی از خدمات بهرهمند میشوند. همچنین اتباع خارجی دارای اقامت قانونی و مبتلا به بیماریهای خاص نیز از خدمات بیمه سلامت استفاده میکنند.
هشدار درباره تماسهای جعلی با نام بیمه سلامت
وی در بخش پایانی نشست با اشاره به تماسهای تلفنی کلاهبرداران با شهروندان گفت: در روزهای اخیر تماسهایی با عنوان بیمه سلامت از سوی افراد سودجو با مردم گرفته شده و از آنان خواسته میشود برای دریافت مبالغی وجه واریز کنند. این تماسها کلاهبرداری است و بیمه سلامت هیچگونه تماس مالی مستقیم با بیمهشدگان ندارد. از مردم میخواهیم هوشیار باشند و در صورت مواجهه، موضوع را به مراجع امنیتی اطلاع دهند.